СМИ: авиакомпания Сбербанка и ВТБ взлетит на базе Utair

Одно из решений — создание нового регионального перевозчика на базе Utair. Долг перед банками будет конвертирован в акции. Однако экономического смысла в таком варианте развития событий нет, считают эксперты. Выгоднее все же реструктуризировать долги, говорит независимый аналитик Дмитрий Адамидов: «Практического смысла в этом большого нет, потому что под регионального перевозчика Utair вы заберете, а флот там надо обновлять все равно, и это еще затраты. То есть вы не спасете те затраты, которые вы уже понесли, кредитуя Utair. Потому что Utair может обслуживать долг в нынешней своей ситуации, возвращать он его особо не может, обслуживать его может, растянуть его как-то, понизить процентную ставку и потихонечку возвращать, пока у него парк не износился, он в состоянии. А для регионального перевозчика парк у Utair достаточно изношенный, через пять лет встанет вопрос массовой замены самолетов, достаточно массовой — до половины им надо будет поменять. Если создавать региональную компанию, проще создавать с нуля. Сбербанк, может быть, и крупнейший кредитор, но не единственный. Там кроме Сбербанка и ВТБ есть еще много достаточно сильных игроков, с которыми надо будет договариваться».