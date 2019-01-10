СМИ: авиакомпания Сбербанка и ВТБ взлетит на базе Utair
Речь идет о создании регионального перевозчика. Журналисты ссылаются на источники в госбанках, а также человека, близкого к руководству авиакомпании.
Речь идет о создании регионального перевозчика. Журналисты ссылаются на источники в госбанках, а также человека, близкого к руководству авиакомпании.
Сбербанк и ВТБ создадут региональную авиакомпанию на базе Utair. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на источники в госбанках и человека, близкого к руководству авиакомпании.
Долги только перед Сбербанком у Utair — 30 млрд рублей, и банкиры сомневаются, что авиакомпания сможет расплатиться. В декабре прошлого года авиакомпания допустила дефолт, не перечислив кредиторам около 1 млрд рублей. Перевозчик запросил реструктуризацию кредитов. Utair объясняет долги ростом цен на топливо и изменениями валютного курса.
Одно из решений — создание нового регионального перевозчика на базе Utair. Долг перед банками будет конвертирован в акции. Однако экономического смысла в таком варианте развития событий нет, считают эксперты. Выгоднее все же реструктуризировать долги, говорит независимый аналитик Дмитрий Адамидов: «Практического смысла в этом большого нет, потому что под регионального перевозчика Utair вы заберете, а флот там надо обновлять все равно, и это еще затраты. То есть вы не спасете те затраты, которые вы уже понесли, кредитуя Utair. Потому что Utair может обслуживать долг в нынешней своей ситуации, возвращать он его особо не может, обслуживать его может, растянуть его
Эксперты говорят, что новая авиакомпания конкуренции лидерам рынка не составит. Однако она может занять свою нишу, уверен начальник аналитического управления банка «БКФ» Максим Осадчий: «Пока, конечно, до конкуренции с «Аэрофлотом» далеко. Utair занимает
В ВТБ «Ведомостям» сообщили, что рассматривают различные варианты создания региональной авиакомпании. Сбербанк и Utair от комментариев отказались.
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