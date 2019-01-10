Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Кошка вернулась к хозяевам спустя 5 лет
Первый «скручивающийся» телевизор поражает воображение (фото)
Травмы головы, которые меняют характер в лучшую сторону
Запоминайте эти имена: 10 новых звезд года
Сколько будет стоить жилье в регионах в этом году
В России вступил в силу целый ряд новых законов Касаются они дачников, рыбаков, грибников и индивидуальных предпринимателей
Идеальная мачеха: Нюша подружилась с сыновьями мужа
9 звездных мам, которые выглядят невероятно молодо (фото)
«Султан моего сердца»: подробности и фото со съемок
Запоминайте эти имена: 10 новых звезд года
«ПСЖ» впервые в сезоне проиграл во Франции. И потерял трофей
На чемпионате Европы у Загитовой нет соперниц
Советский фильм включили за рубежом в число лучших картин XX века
Приведет к инсульту: чем нельзя запивать алкоголь
Обнаженная Виктория Боня на пляже не скрывает ни чего - фото
США запустили 20 гиперзвуковых снарядов с палубы
Как отбелить пожелтевший пластик на окнах и холодильниках
Цены на жилье могут вырасти на 15%
Фоторепортажи
18Ведьмы, Иисус и нищета. Как и чем живет народ Ганы?
14Национальные костюмы на «Мисс Вселенная»
14:33 (мск), источник: BFM.ru

СМИ: авиакомпания Сбербанка и ВТБ взлетит на базе Utair

Речь идет о создании регионального перевозчика. Журналисты ссылаются на источники в госбанках, а также человека, близкого к руководству авиакомпании.

Источник: РИА "Новости"

Сбербанк и ВТБ создадут региональную авиакомпанию на базе Utair. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на источники в госбанках и человека, близкого к руководству авиакомпании.

Долги только перед Сбербанком у Utair — 30 млрд рублей, и банкиры сомневаются, что авиакомпания сможет расплатиться. В декабре прошлого года авиакомпания допустила дефолт, не перечислив кредиторам около 1 млрд рублей. Перевозчик запросил реструктуризацию кредитов. Utair объясняет долги ростом цен на топливо и изменениями валютного курса.

Новость
Госбанки рассчитывают на субсидии

Одно из решений — создание нового регионального перевозчика на базе Utair. Долг перед банками будет конвертирован в акции. Однако экономического смысла в таком варианте развития событий нет, считают эксперты. Выгоднее все же реструктуризировать долги, говорит независимый аналитик Дмитрий Адамидов: «Практического смысла в этом большого нет, потому что под регионального перевозчика Utair вы заберете, а флот там надо обновлять все равно, и это еще затраты. То есть вы не спасете те затраты, которые вы уже понесли, кредитуя Utair. Потому что Utair может обслуживать долг в нынешней своей ситуации, возвращать он его особо не может, обслуживать его может, растянуть его как-то, понизить процентную ставку и потихонечку возвращать, пока у него парк не износился, он в состоянии. А для регионального перевозчика парк у Utair достаточно изношенный, через пять лет встанет вопрос массовой замены самолетов, достаточно массовой — до половины им надо будет поменять. Если создавать региональную компанию, проще создавать с нуля. Сбербанк, может быть, и крупнейший кредитор, но не единственный. Там кроме Сбербанка и ВТБ есть еще много достаточно сильных игроков, с которыми надо будет договариваться».

Эксперты говорят, что новая авиакомпания конкуренции лидерам рынка не составит. Однако она может занять свою нишу, уверен начальник аналитического управления банка «БКФ» Максим Осадчий: «Пока, конечно, до конкуренции с «Аэрофлотом» далеко. Utair занимает где-то четвертое-пятое место по основным показателям среди российских авиакомпаний. Одно из направлений — это создание такой специализированной региональной авиакомпании на базе Utair. Почему привлекаются к этому Сбербанк и ВТБ как источники больших финансовых ресурсов и как банки, контролируемые государством? В текущей ситуации Utair никак не может конкурировать с «Аэрофлотом», но, с другой стороны, на каких-то локальных участках, вот в этих нишах межрегиональных перевозок, минуя Москву, почему бы и нет? Может, я думаю, с учетом фактически неограниченных финансовых ресурсов Сбербанка и ВТБ стать реальным конкурентом «Аэрофлоту» именно в этой нише.

В ВТБ «Ведомостям» сообщили, что рассматривают различные варианты создания региональной авиакомпании. Сбербанк и Utair от комментариев отказались.

Читайте также:

 Остались считаные дни: Украина ударит по Донбассу всеми силами?
"Не выкупит репутацию": как бизнес отреагировал на слова Чубайса
«Российский самолет XXI века» спасут от санкций
Гигантские сосульки изменили Саратов до неузнаваемости (фото)
Биатлониста Шипулина назвали предателем
Двадцатый случай за 3 дня: как обворовывают российских туристов
В России вырос размер надбавки к пенсии по возрасту
Голая королева. Трагическая история Линды Лавлейс
В Госдуму внесли законопроект, запрещающий передачу Курил Японии
Спорт
Зинченко впервые забил за «Сити». Его клуб отгрузил 9 «Бертону» Неплохо так
Hi-Tech
Российский робот был сбит в США. Подробности Робот «Илон» должен был участвовать в групповом танце.
Авто
Чем удивила Америка: железные собаки и авто с ногами Американская выставка электроники CES в Лас-Вегасе уже давно не место, где показывают компьютеры или телевизоры. Сейчас на CES можно увидеть массу разработок в мире транспорта! Рассказываем про самое интересное
Кино
Внук Миронова снимается с Пересильд и Андрейченко в сериале Андрей Удалов присоединился к актерскому составу мелодрамы «Наследники»
Недвижимость
Призрак жизни: как возник и погиб первый русский город в Заполярье
В России меняется порядок налогообложения недвижимости
Как будут выглядеть символы России 2019 года
Как быстро удалить старые обои со стены
Популярные темы на «Детях»
Обсуждение внешности 355
Случаи на свадьбе 348
о роли жены директора в системе управления 348
Про комплексы 311
Леди
8 «никогда»: что нельзя покупать в масс-маркетах Что и почему лучше не покупать в Zara, Reserved, Bershka и других милых кошельку магазинах
Все о ремонте
Забудьте это немедленно: шесть пережитков ремонта 90-х
Золотые правила скандинавского интерьера
10 мест в доме, которые вы забываете декорировать
Как украсить дом к Новому году: 10 классных идей
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь