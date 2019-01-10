Роскосмос отложил полеты к Луне

По его словам, с 2023 на 2024 год также перенесен запуск посадочной станции.

«Мы приняли решение восстановить лунную программу. В 2021 году мы отправляем первый аппарат на Луну. Это будет “Луна-25”. “Луна-26” и “Луна-27” полетят, соответственно, в 2023 и 2024 годах. В том числе, это будет отработка технологий посадки и взлета с лунной поверхности», — сказал он.