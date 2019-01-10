«Российский самолет XXI века» спасут от санкций

Там подчеркнули, что правительству известны все детали ситуации. «Она на контроле», — заверили в аппарате вице-премьера, добавив, что на данный момент проекту ничто не угрожает.

Отмечалось, что отгрузка необходимых компонентов для крыла и части киля, которые поставлялись из США и Японии, прекратилась, а оставшегося запаса композитов хватит только на шесть авиалайнеров.