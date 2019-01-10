PwC спрогнозировала замедление роста мировой экономики в 2019 году

Источник: AFP 2019

Ожидается, что рост глобального ВВП по паритету покупательской способности в 2019 году составит 3,6%, в 2020 году — 3,5%, в 2021 году — 3,4%. В странах G7 рост составит 1,9% в 2019 году и 1,5% в последующие два года.

В США эффекты от налогового-бюджетного стимулирования будут сходить на нет, при этом подъем ставок ограничит расходы населения, а сильный доллар негативно скажется на внешнеторговом балансе.

Темпы роста американской экономики снизятся с ожидаемых 2,8% в 2018 году до 2,3% в следующем и 1,8% в 2020—2021 годах, считают эксперты PwC.

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В Китае также прогнозируется умеренное замедление экономического роста, несмотря на стимулирование со стороны правительства страны. Прогноз на 2019 год составляет 6,3%, на 2020 год — 6,2%, на 2021 год — 5,9%.

Рост британской экономики останется относительно стабильным, в районе 1,6−1,8% в ближайшие три года. Тем не менее, Индия, демонстрирующая рекордные темпы роста среди крупнейших экономик мира (7,6% в 2019 году), может сместить Великобританию с пятой строчки в списке стран с самым высоким ВВП уже в текущем году. Также обогнать Великобританию может Франция.

«Индия имеет огромную численность населения, благоприятную демографическую ситуацию и мощный потенциал для догоняющего развития, обусловленный изначально низким уровнем ВВП на душу населения, — полагает старший экономист PwC Майк Джейкман.

Не вызывает никаких сомнений, что в ближайшие десятилетия она продолжит восхождение на верхние строчки мирового рейтинга крупнейших экономик. Майк Джейкман старший экономист PwC

Экономика еврозоны в 2019 году, как ожидается, вырастет на 1,8%, в 2020 году — на 1,6%. Германский ВВП вырастет на 1,7% и 1,6% соответственно, по прогнозам PwC, французская экономика — на 1,7% и 1,6%, испанская — на 2,4% и 1,8%, итальянская — на 0,9% в оба года.

Экономисты PwC также ожидают минимум двух повышений ставки Федеральной резервной системой (ФРС) в 2019 году, сохранение ставки Европейского центрального банка (ЕЦБ) в обозримом будущем и отсутствие изменений ставки Банка Англии в первом полугодии 2019 года.