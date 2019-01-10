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18:35 (мск), источник: Интерфакс

В 2018 году в России больше всех остальных продуктов подорожали сахар и яйца

Москва. 10 января. INTERFAX.RU — В России в 2018 году из продовольствия больше всего подорожали сахар и куриные яйца, продовольственная инфляция ускорилась, сообщает в четверг Росстат.

Цены на сахар повысились на 28,3%, на яйца — на 25,9%.

Кроме того, мясо птицы подорожало на 9,7%, хлеб и хлебобулочные изделия — на 5,2%, плодоовощная продукция — на 4,9%, рыба и морепродукты — на 3,7%, сливочное масло — на 3,6%, молоко и молочная продукция — на 2,9%.

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Рост цен на макаронные изделия составил 1,4%, на крупы и бобовые культуры — на 1,2%. Алкогольные напитки подорожали на 1,3%.

Всего продовольственные товары в 2018 году подорожали на 4,7%, причем продовольственная инфляция значительно ускорилась по сравнению с 2017 годом, когда она составляла 1,1%.

При этом Росстат уточнил оценку инфляции за весь 2018 год (за счет процедуры округлений — ИФ) — с 4,2% до до 4,3% по предварительным декабрьским данным.

Рост цен по итогам 2018 года превысил верхнюю границу прогноза ЦБ (3,9−4,2%) и оказался существенно выше уточненного прогноза правительства от сентября, заложенного в поправки в бюджет на 2018 год (3,4%).

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