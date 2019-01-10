Цены на бензин в 2018 году вдвое превысили инфляцию

Уже в начале 2019 года продавцы горючего стали повышать цены на бензин и дизтопливо на своих АЗС. Источники «Ъ» на рынке отмечали, что топливо дорожает в основном на заправках крупных нефтекомпаний, которые отыгрывают повышение НДС с 1 января до 20%.

По подсчетам Росстата, среди продовольственных товаров за год больше всего выросла стоимость куриных яиц (25,9%) и сахар (28,3%). Рост цен на них фиксировался практически во всех регионах. Тарифы ЖКХ в 2018 году выросли меньше инфляции. Так, жилищные услуги выросли на 3,2%, а коммунальные — на 4,1%. Холодное водоснабжение подорожало на 5%, водоотведение — на 5,7%, горячее водоснабжение — на 4,4%, отопление — на 3,8%, газоснабжение — на 3%, электроснабжение — на 3,9%.