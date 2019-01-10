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10 января, источник: BFM.ru

Илону Маску предложили получить вид на жительство в Китае

Премьер Госсовета КНР Ли Кэцян на встрече с главой Tesla Илоном Маском предложил ему получить вид на жительство, сообщается на сайте Госсовета. Встреча прошла накануне, после официальной церемонии начала строительства завода Tesla в Шанхае, передает РИА Новости.

Источник: AP 2019

«Я надеюсь сделать шанхайский завод Tesla образцом для всего мира. Я очень сильно люблю Китай и готов чаще приезжать сюда», — сказал Маск.

Ли Кэцян, в свою очередь, отметил, что если Маск действительно придерживается такого взгляда, то ему могли бы предоставить «постоянный вид на жительство иностранного гражданина».

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Как ранее заявил Маск, первая стадия строительства должна завершиться этим летом. В конце года планируется начать производство электромобилей Model 3. На полную мощность предприятие должно выйти уже в следующем году.

На своем первом заводе за пределами США Tesla планирует выпускать 500 тысяч автомобилей в год. Строительство, по предварительным данным, обойдется в пять миллиардов долларов.

Торговая война между Вашингтоном и Пекином и введение Китаем новых таможенных пошлин на американские автомобили ухудшило положение Tesla на китайском рынке. Продажи в III квартале 2018 года значительно снизились.

Как в 2018 году сообщало издание «Жэньминь жибао», получить постоянный вид на жительство в Китае — крайне сложная задача.

Необходимо быть либо выдающимся человеком, либо иметь другие крайне веские основания.

По состоянию на конец 2016 года и начиная с 2004 года власти выдали около десяти тысяч «грин-карт». Первой иностранкой, удостоенной такой чести, стала физик-ядерщик Джоан Хинтон, прожившая в Китае более 50 лет. Также китайский вид на жительство имеют лауреат Нобелевской премии по экономике Роберт Манделл, лауреаты Нобелевской премии по химии Курт Вютрих и Бернард Феринга, американский баскетболист Стефон Марбери.

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