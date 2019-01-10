Илону Маску предложили получить вид на жительство в Китае

Источник: AP 2019

«Я надеюсь сделать шанхайский завод Tesla образцом для всего мира. Я очень сильно люблю Китай и готов чаще приезжать сюда», — сказал Маск.

Ли Кэцян, в свою очередь, отметил, что если Маск действительно придерживается такого взгляда, то ему могли бы предоставить «постоянный вид на жительство иностранного гражданина».

Как ранее заявил Маск, первая стадия строительства должна завершиться этим летом. В конце года планируется начать производство электромобилей Model 3. На полную мощность предприятие должно выйти уже в следующем году.

На своем первом заводе за пределами США Tesla планирует выпускать 500 тысяч автомобилей в год. Строительство, по предварительным данным, обойдется в пять миллиардов долларов.

Торговая война между Вашингтоном и Пекином и введение Китаем новых таможенных пошлин на американские автомобили ухудшило положение Tesla на китайском рынке. Продажи в III квартале 2018 года значительно снизились.

Как в 2018 году сообщало издание «Жэньминь жибао», получить постоянный вид на жительство в Китае — крайне сложная задача.

Необходимо быть либо выдающимся человеком, либо иметь другие крайне веские основания.