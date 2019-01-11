Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Путин получил ранение: Песков раскрыл детали (фото из церкви)
В Тихом океане дрейфует горящий корабль с машинами Nissan (видео)
Улыбку молодой мамы из Тюмени признали самой красивой в мире
Жене принца Гарри предложили $6 млн за возвращение в сериал
Дает ли владение домом право претендовать на участок под ним?
Когда одним можно, а другим нельзяЧто запрещено делать мужчинам и женщинам в разных странах мира
Дочь Тимати бесстрашно учится серфингу
Пересильд объяснила, почему ее дочки не носят фамилию отца
Внук Миронова снимается с Пересильд и Андрейченко в сериале
Жене принца Гарри предложили $6 млн за возвращение в сериал
Овечкин вышел на 50-е место по количеству очков в истории НХЛ
«Двоих заменят»: последний шанс Медведевой попасть на ЧМ
Застреленного бизнесмена нашли в лесу: СК сообщил детали убийства
2 продукта подорожали в РФ в 2018-м сильнее всего
Россия будет сбивать пассажирские самолеты - СМИ
Обнаженная Боня на пляже не скрывает ничего - фото
Как отбелить пожелтевший пластик на окнах и холодильниках
Москвичам посоветовали побыстрее выбросить елки
Фоторепортажи
12Католики по всему миру встретили Рождество
10Forbes назвал самых высокооплачиваемых моделей 2018 года
10:42 (мск), источник: Газета Коммерсантъ

Центробан

Банк России получит новые полномочия в интернете.

Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

Банк России сможет принимать решения, которые станут основанием для блокировки мошеннических и опасных сайтов. Соответствующий законопроект рекомендован к принятию в первом чтении. По сути, он дает ЦБ право блокировать определенный контент до решения суда, а также обращаться по такого рода делам в суд как заявителю, чего ранее регулятор был лишен. Это должно снизить масштаб хищений у граждан как мошенниками, так и хакерами, уверены эксперты.

Госдума расширяет полномочия ЦБ в вопросах блокировки противоправного контента в интернете. Законопроект, устанавливающий для регулятора новые права в этой сфере, 10 января одобрен комитетом по финансовому рынку. По словам главы комитета Анатолия Аксакова, законопроект планируется принять во всех трех чтениях к весне 2019 года.

Документ представляет собой поправки к закону «Об информации…» и Гражданскому процессуальному кодексу РФ. Он содержит две важнейшие составляющие. Одна из них касается возможности блокировать распространение информации в интернете от заведомо мошеннических организаций — финансовых пирамид, нелицензированных компаний, организаций, маскирующих свои интернет-ресурсы под сайты лицензированных финансовых организаций, и т. д. Вторая дает Банку России право обращаться в суд с целью блокировки интернет-ресурсов, которые несут угрозу информационной безопасности финансовых организаций и их клиентов и могут привести к ущербу.

По сути, законопроект дает Банку России право блокировать мошеннический или опасный контент до решения суда (применение обеспечительной меры), а также обращаться по такого рода делам в суд как заявителю.

Ранее такого права у ЦБ не было: ограничить доступ к токсичной информации можно было только через правоохранительные органы (как правило, Генпрокуратуру).

В случае с прямым интернет-мошенничеством (финансовые пирамиды, сайты компаний-двойников и т. д.) цепочка действий сокращается до минимума. Заблокировать такой сайт можно будет в течение суток путем внесения доменного адреса в Единый реестр запрещенных интернет-ресурсов Роскомнадзора. Решение о разделегировании (полное удаление из сети интернет) по-прежнему будет приниматься судом, однако доступ потребителей к нежелательной информации к этому моменту будет прекращен. По сути, за тот срок, который сейчас уходит на направление документов в ведомства для последующей блокировки, мошенники успевают собрать максимум средств и зачастую «обвалить» пирамиду либо сделать ее за счет активного интернет-маркетинга значительно больше, отмечают в ЦБ.

Разоблачение «Кэшбери»
26 ноября 2018Закопали новый вклад: инвесторы «Кэшбери» несут деньги в очередной проект
12 ноября 2018Суд в Ростове заблокировал первые два сайта «Кэшбери»
6 ноября 2018«Готовы обманываться еще и еще». Инвесторам «Кэшбери» предлагают снова вложиться

По словам владельца агентства Crypto Detectives Владимира Дьякова, главное, что предложенный механизм позволяет остановить сбор средств, который ведется через личные кабинеты. Кроме того, быстрые блокировки по решению ЦБ сильно сократят аудиторию мошеннических проектов, как правило, не искушенную в вопросах обхода запретов на доступ к ресурсам в интернете, уверен он. Однако, добавляет господин Дьяков, остановить рекламу пирамид в соцсетях по-прежнему будет практически невозможно.

В отношении сайтов, содержащих информацию, которая может привести к хакерской атаке на финансовую организацию или ее клиентов, полномочия ЦБ будут не столь широки.

Согласно проекту, ЦБ должен обращаться с иском в Мосгорсуд о защите интересов широкого круга лиц и параллельно подавать иск для принятия обеспечительных мер в виде ограничения доступа к сайту. По решению суда действовать будет уже Роскомнадзор. В ЦБ на запрос «Ъ» подчеркнули, что основной задачей проекта в этой части является получение полномочий обращения в суд для защиты интересов неограниченного круга лиц.

По словам директора по маркетингу «Ростелеком-Solar» Валентина Крохина, чем дольше существует фишинговый сайт, тем больший объем пользовательских данных будет скомпрометирован. Существующая сейчас процедура блокировки не обеспечивает нужной скорости реагирования.

Но есть у проекта и слабые места. По словам начальника отдела по противодействию мошенничеству ЦПСБ «Инфосистемы Джет» Алексея Сизова, периодически злоумышленники взламывают сайты легально работающих компаний и через них собирают данные тех же банковских карт или заражают посетителей вредоносами. «И тут крайне важно определить, как решить проблемы информационной безопасности и при этом иметь инструменты разблокировки легально работающих сайтов после их попадания в черный список и устранения проблем», — указывает он. По мнению руководителя klerk.ru Бориса Мальцева, логично определить в законопроекте обязанность ЦБ по оперативному информированию владельцев сайтов о выявленной угрозе, а также ответственность за ошибочные действия регулятора. Формулировки проекта допускают слишком общую трактовку, даже излишне подробная статья на новостном ресурсе о хакерских атаках также может привлечь внимание и повлечь санкции, считает директор по методологии и стандартизации Positive Technologies Дмитрий Кузнецов. «На практике о блокировке владелец сайта узнает, когда решение уже принято, — рассуждает управляющий партнер юрфирмы “Зарцын, Янковский и партнеры” Людмила Харитонова.— Это не дает возможности оперативно представить аргументы об ошибочности выводов госорганов». В ЦБ сообщили, что порядок внесения сведений Банком России в единый реестр Роскомнадзора «будет в дальнейшем разработан правительством РФ».

Мария Сарычева, Вероника Горячева

 Рядовым россиянам опять придется раскошелиться
У России назревают новые проблемы с ближайшими соседями
США проверяют присутствовавших на инаугурации Трампа украинцев
«Чанъэ-4» прислал панорамные снимки обратной стороны Луны
Аборигенов Камчатки сгоняют со священных земель
В Карибском море тысячи людей застряли на лайнере из-за вируса
Hill: Россия и Китай достигли «четвертого измерения» вооружений
Министр объяснил конгрессу США решение снять санкции с UC Rusal
Чайка предложил поднять зарплату прокурорам
Спорт
Овечкин вышел на 50-е место по количеству очков в истории НХЛ Овечкин провел 1046-й матч в регулярных чемпионатах НХЛ и набрал 1171-е очко (639 шайб + 532 передачи).
Hi-Tech
Российский робот был сбит в США. Подробности Робот «Илон» должен был участвовать в групповом танце.
Авто
300 рублей за литр бензина – суровая реальность севера Обменивать рога животных на топливо предлагают оленеводам в Ямальском районе ЯНАО
Кино
Внук Миронова снимается с Пересильд и Андрейченко в сериале Андрей Удалов присоединился к актерскому составу мелодрамы «Наследники»
Недвижимость
В России меняется порядок налогообложения недвижимости
Когда откроется «русский Диснейленд»?
Призрак жизни: как возник и погиб первый русский город в Заполярье
Какие законы в сфере недвижимости вступят в силу в 2019 году
Популярные темы на «Детях»
С лица воду не пить, говорят.. 457
Не симпатичная и не очень умная дочь, что делать 270
Отель. Турция. 227
Вляпались. Мою 13-летнюю дочь обвинили в краже из квартиры. 194
Леди
Стрелки, перья, узелки: все составляющие самых модных джинсов Разбираемся, какие джинсы купить в новом году, чтобы быть на гребне моды
Все о ремонте
Как украсить дом к Новому году: 10 классных идей
Забудьте это немедленно: шесть пережитков ремонта 90-х
Как оформить интерьер кухни с балконом или лоджией (фото)
Стильный лофт в панельном доме
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь