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00:06 (мск), источник: Lenta.Ru

Биткоин снова рухнул

Стоимость биткоина упала на 10 процентов, тем самым потеряв всю прибыль с начала года. Об этом свидетельствуют данные портала CoinMarketCap, который высчитывает среднюю цену более чем по 20 биржам.

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Источник: AP 2019

По его данным, биткоин потерял 9 процентов своей стоимости, подешевев до 3,671 тысячи долларов. При этом на крупнейшей бирже по объему торгов Binance биткоин снижался в цене на 9,7 процентов — до 3,579 тысячи долларов. В ходе торгов падение также превышало 10 процентов.

Отмечается, что падение других криптовалют стало еще более стремительным. Так, Ethereum упал на 15,62 процента (127,54 доллара), Ripple — на 10,01 процента (0,3297 доллара), Bitcoin Cash — на 15,86 процента (134,27 доллара). Капитализация рынка криптовалют составляет 122,231 миллиарда долларов, при этом на биткоин приходится более половины рынка.

«Нет реальной причины для такого падения, ни технической, ни фундаментальной», — приводит слова старшего аналитика eToro Мати Гринспена телеканал CNBC. По его словам, такая динамика может свидетельствовать об откате после скачка, который произошел в воскресенье, 6 января. Тогда прирост цены биткоина составил 5,71 процента и впервые с 25 декабря превысил отметку в четыре тысячи долларов.

В конце декабря инвестиции в биткоин были названы самыми провальными в 2019 году. Так, биткоин за год упал на 71,15 процента. Таким образом потери инвестора составили 213 464 рубля от расчетной суммы (300 тысяч рублей).

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