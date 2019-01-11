Биткоин снова рухнул

Источник: AP 2019

По его данным, биткоин потерял 9 процентов своей стоимости, подешевев до 3,671 тысячи долларов. При этом на крупнейшей бирже по объему торгов Binance биткоин снижался в цене на 9,7 процентов — до 3,579 тысячи долларов. В ходе торгов падение также превышало 10 процентов.

Отмечается, что падение других криптовалют стало еще более стремительным. Так, Ethereum упал на 15,62 процента (127,54 доллара), Ripple — на 10,01 процента (0,3297 доллара), Bitcoin Cash — на 15,86 процента (134,27 доллара). Капитализация рынка криптовалют составляет 122,231 миллиарда долларов, при этом на биткоин приходится более половины рынка.

«Нет реальной причины для такого падения, ни технической, ни фундаментальной», — приводит слова старшего аналитика eToro Мати Гринспена телеканал CNBC. По его словам, такая динамика может свидетельствовать об откате после скачка, который произошел в воскресенье, 6 января. Тогда прирост цены биткоина составил 5,71 процента и впервые с 25 декабря превысил отметку в четыре тысячи долларов.