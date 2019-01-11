Раскрыты масштабы подорожания ЖКХ в России
В 2018 году
В 2018 году
По данным Росстата, сильнее всего повысились цены на водоотведение, холодное и горячее водоснабжение: на 5,7 процента, 5 и 4,4 процента соответственно. Электроснабжение подорожало на 3,9, отопление — на 3,8 процента, газоснабжение на 3 процента.
Размер оплаты жилья в домах государственного и муниципального жилищных фондов вырос за год на 4 процента, содержание и ремонт жилья (включая взнос на капитальный ремонт) для
Об угрозе дальнейшего роста тарифов ЖКХ в конце декабря 2018 года
В ноябре 2018-го стало известно о том, что в 2019 году тарифы платы за