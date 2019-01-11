Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Украина открыла огонь в Черном море: захвачено судно
В Москве грязевой поток затопил тоннель (видео)
Роспотребнадзор уточнил новые правила о еде, принесенной в школу из дома
Внук Миронова снимается с Пересильд и Андрейченко в сериале
Жильцы дома в Магнитогорске — о своем отношении к переселению
Когда одним можно, а другим нельзяЧто запрещено делать мужчинам и женщинам в разных странах мира
Улыбку молодой мамы из Тюмени признали самой красивой в мире
Британцы заподозрили четвертую беременность у Кейт Миддлтон
Внук Миронова снимается с Пересильд и Андрейченко в сериале
Жене принца Гарри предложили $6 млн за возвращение в сериал
Сотрудницу скорой помощи на работе изнасиловали врачи - СМИ
США запустили 20 гиперзвуковых снарядов с палубы
Алсу примерила восточный наряд с вышивкой
В сети высмеяли прически Пугачевой, Николаева и Аллегровой
Обнаженная Виктория Боня на пляже не скрывает ни чего - фото
США запустили 20 гиперзвуковых снарядов с палубы
История приезжего, за год купившего квартиру в Москве
Цены на жилье могут вырасти на 15%
Фоторепортажи
12Католики по всему миру встретили Рождество
10Мощное цунами в Индонезии
00:13 (мск), источник: Lenta.Ru

Раскрыты масштабы подорожания ЖКХ в России

В 2018 году жилищно-коммунальные услуги в России подорожали на 3,7 процента. Соответствующая информация размещена 10 января 2019 года на сайте Федеральной службы государственной статистики (Росстат).

По данным Росстата, сильнее всего повысились цены на водоотведение, холодное и горячее водоснабжение: на 5,7 процента, 5 и 4,4 процента соответственно. Электроснабжение подорожало на 3,9, отопление — на 3,8 процента, газоснабжение на 3 процента.

Видео
В 2019 году тарифы на ЖКХ вырастут дважды

Размер оплаты жилья в домах государственного и муниципального жилищных фондов вырос за год на 4 процента, содержание и ремонт жилья (включая взнос на капитальный ремонт) для граждан-собственников — на 3,6 процента, подсчитали в Росстате. Услуги по эксплуатации домов ЖК, ЖСК и ТСЖ подорожали на 3,1 процента.

Об угрозе дальнейшего роста тарифов ЖКХ в конце декабря 2018 года вице-премьера Дмитрия Козака письменно предупредил Минстрой России. Причиной возможного повышения в ведомстве назвали проект Минэнерго о введении платы потребителей за неиспользуемый ими резерв электросетевой мощности.

В ноябре 2018-го стало известно о том, что в 2019 году тарифы платы за жилищно-коммунальные услуги будут повышены дважды — 1 января и 1 июля. Таким образом, с 1 января тарифы выросли на 1,7 процента к июлю 2018-го, а с 1 июля 2019 года они будут увеличены еще раз — на 2,4 процента к текущему уровню.

 Лукашенко пригрозил России
Истории людей, переживших взрыв дома в Магнитогорске
Демократы заблокировали санкции против Сирии и ее союзников
В Карибском море тысячи людей застряли на лайнере из-за вируса
Эксперты объяснили, когда выгодно уходить в отпуск
Девушка сделала вдохновляющее видео, снимая себя каждый день
Французский суд вынес приговор художнику Павленскому
Игрока сборной Украины могут продать за поход в ночной клуб
Спорт
В UFC не считают Хабиба бойцом года — и это справедливо Лучшим признали Даниэля Кормье
Hi-Tech
Российский робот был сбит в США. Подробности Робот «Илон» должен был участвовать в групповом танце.
Авто
300 рублей за литр бензина – суровая реальность севера Обменивать рога животных на топливо предлагают оленеводам в Ямальском районе ЯНАО
Кино
Внук Миронова снимается с Пересильд и Андрейченко в сериале Андрей Удалов присоединился к актерскому составу мелодрамы «Наследники»
Недвижимость
Петербуржцам из-за сосулек снесли самовольно остекленные балконы
Как возник и погиб первый русский город в Заполярье
В России меняется порядок налогообложения недвижимости
Как быстро удалить старые обои со стены
Популярные темы на «Детях»
С лица воду не пить, говорят.. 411
Феномен Декабристов. 292
Не симпатичная и не очень умная дочь, что делать 249
Отель. Турция. 201
Леди
8 «никогда»: что нельзя покупать в масс-маркетах Что и почему лучше не покупать в Zara, Reserved, Bershka и других милых кошельку магазинах
Все о ремонте
Забудьте это немедленно: шесть пережитков ремонта 90-х
Золотые правила скандинавского интерьера
10 мест в доме, которые вы забываете декорировать
Как украсить дом к Новому году: 10 классных идей
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь