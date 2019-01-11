Как спастись от мирового кризиса и не потерять последние деньги в 2019 году

Источник: Reuters

Главное слово грядущего года — неопределенность, именно на нее сетуют большинство опрошенных аналитиков и именно она является причиной паники и резких колебаний на рынках — инвесторы не знают, куда спрятать свои деньги. Для простых граждан нестабильность мировой экономики также тревожный звоночек — ведь от внешних факторов зависят курс рубля, рост цен и состояние в кошельках россиян. Что будет с рублем, инфляцией и как не потерять свои сбережения — «Лента.ру» представляет консенсус-прогноз на 2019 год.

Уверенное падение

Для простых россиян курс рубля чуть ли не основной индикатор состояния национальной экономики — если рубль падает, значит все плохо, растет — значит экономика возвращается на рельсы стабильности. В 2019 году российская валюта продолжит зависеть от традиционных внешних факторов, а именно — мировых цен на энергоносители и санкционной риторики западных стран. Главный аналитик «БКС Премьер» Антон Покатович предполагает, что к концу первого квартала 2019 года, после завершения периода санкционной отсрочки, на Западе пойдет новая волна санкций против России. Он ожидает, что власти США ограничат покупку российских активов иностранными инвесторами, а также расчеты для некоторых российских банков.

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Начальник центра разработки стратегий Газпромбанка Егор Сусин считает, что в целом 2019-й будет годом больших рисков, а основное влияние на курс рубля будут оказывать не цены на нефть, а потоки капитала и действия Банка России. Резкой просадки российского рубля ожидает заместитель директора аналитического департамента «Альпари» Наталья Мильчакова, по ее мнению, доллар к концу 2019 года будет стоить 73 рубля. «Повышение НДС, рост тарифов на ЖКХ и акцизов с начала года разгонят инфляцию и усилят тенденцию рубля к ослаблению», — отметила она.

Дмитрий Харлампиев, директор по аналитике банка «Открытие», оказался главным оптимистом, он считает, что, несмотря на все негативные факторы, среднегодовое значение курса рубля к доллару может находиться в области 65 рублей. По его мнению, это возможно при восстановлении нефтяных котировок Brent до уровня выше 65 долларов за баррель благодаря реализации в первой половине года соглашения ОПЕК+.

Джон Харди, главный валютный стратег датского инвестбанка Saxo Bank, полагает, что, если мировые рынки не восстановятся в ближайшее время, экономика США ослабнет, и за счет этого доллар потеряет в цене, курс опустится «значительно ниже 70 рублей за доллар». В то же время евро значительно укрепит свои позиции по отношению к доллару и будет стоить уже 85 рублей. Харди делает ставку на евро, предсказав наиболее высокий курс европейской валюты, а вот минимальную стоимость евро прогнозирует Наталья Мильчакова, по ее мнению, евро по итогам года расположится в диапазоне 71−80 рублей.

В прошлом году инвесторы переоценили стабильность российской валюты. Ближе всего к реальности оказался прогноз Газпромбанка, который заложил верхнюю границу цены доллара в 65 рублей, дальше всех от реальности оказался представитель «Открытие Брокер» с прогнозом в диапазоне 53−58 рублей за доллар. То, что доллар к концу 2018 года будет стоить в районе 69,5 рубля, не ожидал никто.

Консенсус-прогноз на 2019 год: доллар будет стоить 68,2 рубля, евро — 81,16 рубля.

Конец оптимизма

Ключевая ставка ЦБ определяет, по какой цене коммерческие банки могут получить кредит у регулятора — чем ставка выше, тем деньги «дороже» — их сложнее получить. От ставки зависит весь финансовый рынок и доступность денег в экономике, включая сектор потребительских кредитов. В прошлом году все эксперты ожидали снижения ставки, некоторые — до 7 процентов. Прогнозы не оправдались, к концу 2018 года ставка составила 7,75 процента годовых. «Тот факт, что ключевая ставка вернулась к уровню 2017 года, предполагает, что экономика должна распрощаться со своими позитивными ожиданиями по стоимости денег», — отметила главный экономист «Альфа-Банка» Наталья Орлова.

Теперь настроения экспертов изменились, и почти все ожидают, что глава Банка России Эльвира Набиуллина продолжит поднимать ставку в 2019 году.

Эльвира Набиуллина | Источник: Reuters

Единственным нонконформистом выступает Джон Харди из Saxo Bank. Он предполагает, что ЦБ может снизить ключевую ставку до 7 процентов. Впрочем, как он оговорился, если цены на нефть значительно упадут, Центральному банку, возможно, придется придержать намерение снизить ставку. Основная часть экспертов, напротив, думает, что ближайшее повышение ставки нас ожидает уже на первом заседании Совета директоров ЦБ РФ, которое состоится в феврале, после чего она не будет меняться.

Наиболее консервативный прогноз дала заместитель директора аналитического департамента «Альпари» Наталья Мильчакова — 8,5 процента по итогам 2019 года. В прошлом году никто из опрошенных «Лентой.ру» аналитиков не смог правильно назвать ключевую ставку на конец 2018 года. Все эксперты ожидали дальнейшего снижения, большинство прогнозировало ставку на уровне 7 процентов. Самую низкую ставку — 5,75 процента — предсказывал Saxo Bank.

Консенсус-прогноз по ключевой ставке на конец 2019 года: 7,87 процента годовых.

Удар по кошельку

Главные факторы, которые в 2019 году подстегнут инфляцию, — увеличение НДС, повышение тарифов ЖКХ и рост акцизов. «Ставшее после 2014 года трендом повышение всевозможных акцизов, налогов и сборов привело к спаду деловой активности отечественных компаний, а дорогие кредиты и девальвированный рубль ставят российский бизнес, работающий на внутреннем рынке, на грань рентабельности, вынуждая предприятия идти по пути оптимизации расходов, вместо того чтобы развивать новые проекты», — считает Сергей Дроздов, аналитик ГК «Финам». Он ожидает, что инфляция может «приблизиться к двузначной отметке», что является наиболее негативным предсказанием нашего прогноза.

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Станислав Мурашов, макроаналитик Райффайзенбанка, ожидает, что «реакция на повышение НДС будет не столь драматичной, как предсказывает ЦБ». По его мнению, инфляция пройдет пик в первом квартале 2019 года, а потом начнет планомерно снижаться из-за слабого спроса. Гельды Союнов, главный аналитик «Альфа-Банка», также считает, что после ускорения роста инфляции в первом квартале в дальнейшем она пойдет на убыль и к концу года снизится до 4,2 процента, — это самый оптимистичный прогноз среди опрошенных «Лентой.ру» аналитиков.

В прошлом году уровень инфляции точнее всех смогли предсказать в БКС. По итогам 2018 года рост цен в России составил 4,3 процента, аналитики БКС же делали ставку на 4,25 процента. Пессимистичнее всех год назад были настроены в «ВТБ Капитале», предположив, что инфляция достигнет уровня в 5,2 процента, а излишнему оптимизму предались представители Газпромбанка, ожидавшие инфляцию в 3,5 процента.

Консенсус-прогноз по инфляции на 2019 год: 4,8 процента.

Нефтяной туман

Ситуация на рынке нефти остается непредсказуемой, поэтому некоторые аналитики отказались давать конкретные оценки. «Сейчас я перестал делать прогнозы на 2019 год, будущее очень туманно, учитывая, что рынок “взят в заложники” торговой войной между США и Китаем, геополитикой, изменениями краткосрочных ставок в США, американским долларом и, не в последнюю очередь, Дональдом Трампом», — заявил глава отдела стратегий Saxo Bank на товарно-сырьевом рынке Оле Хансен.

Источник: AP

Сергей Дроздов, аналитик ГК «Финам», считает, что ожидающееся в 2019 году замедление темпов роста мирового ВВП из-за торгового конфликта между Вашингтоном и Пекином спровоцирует волну ухода капитала с развивающихся рынков и окажет давление на нефтяные цены, которые могут упасть ниже 50 долларов за баррель.

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Аналитик группы суверенных рейтингов и прогнозирования АКРА Василиса Баранова считает, что высока вероятность реализации шоков нефтяного рынка со стороны предложения. «Например, во второй половине 2019 года ввод в действие трубопроводных мощностей в США может способствовать существенному снижению нефтяных цен», — говорит она. Главным оптимистом оказался Антон Покатович, главный аналитик «БКС Премьер», по его мнению, цены на нефтяном рынке в 2019 году могут восстановиться на фоне действия сделки ОПЕК+ до уровня 73−75 долларов за баррель.

Падение нефтяных цен на нефть в 2018 году до уровня 52,8 доллара за баррель (данные на 29 декабря) оказалось неприятным сюрпризом для аналитиков. Такого снижения год назад не ожидал ни один из опрошенных «Лентой.ру» аналитиков. Большинство экспертов предполагало, что из-за давления США нефть окажется на уровне 60 долларов за баррель. Ближе всего оказался прогноз «Альпари» — 56 долларов за баррель.

Консенсус-прогноз по нефти на конец 2019 года: стоимость барреля марки Brent составит 65,27 доллара.

Лучше не рисковать

Год назад весь мир был шокирован рекордным ростом крипторынка, в этом — наоборот, биткоин за год рухнул с почти 20 тысяч долларов до четырех. Дальнейшую судьбу главной криптовалюты планеты российские аналитики предсказывать побаиваются. Начальник центра разработки стратегий Газпромбанка Егор Сусин считает, что биткоин продолжит искать свою нишу в современной финансовой системе.

Изменения в мировых финансах указывают на то, что такая ниша будет формироваться, но не факт, что именно биткоин ее сможет занять.

«По большей части пузырь на рынке криптовалют уже схлопнулся, интерес к этому рынку в 2019 году может снова вернуться, но прогнозировать какие-то уровни цен на этом рынке бессмысленно из-за его низкого уровня развития», — считает он. Ярослав Лисоволик, глава Sberbank Investment Research, в свою очередь полагает, что высокая волатильность биткоина, вероятнее всего, продолжится.

Источник: Reuters

В целом все эксперты проявляют осторожность и рекомендуют вкладывать в наиболее надежные активы и не рисковать без нужды.

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«Следующий год будет очень непростым, надо думать не о том, чтобы заработать, а о том, чтобы не потерять», — предостерегает макроаналитик Райффайзенбанка Станислав Мурашов. По его мнению, стоит просто ограничиться сбалансированным портфелем из основных валют — рубли, доллары, евро. Оле Хансен, глава отдела стратегий Saxo Bank, рекомендует вкладывать в металлы, такие как золото, серебро и медь. «Золото — потому что это тихая гавань, серебро — из-за его исторической дешевизны по отношению к золоту, медь — из-за сокращения поставок и возможных дополнительных мер стимулирования, объявленных правительством Китая», — пояснил он.