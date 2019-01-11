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02:08 (мск), источник: Lenta.Ru

Рост цен на продукты решили скрыть необычным способом

Производители продовольственных товаров стали уменьшать упаковку, чтобы скрыть подорожание цен. Об этом сообщает «Русская служба Би-Би-Си».

Источник: Reuters

Издание ссылается на пост на портале Pikabu, где впервые была опубликована фотография яиц, которые продавались в комплекте из девяти, а не десяти штук. Подобную упаковку также обнаружили и в другом супермаркете. Стоимость «девятки» яиц составила 64,90 рублей.

Авторы «Русской службы Би-Би-Си» провели собственное расследование и обнаружили несколько аналогичных случаев попытки скрыть подорожание цен. Так, на 0,15 литра уменьшилась упаковка фруктового сока, на 0,05 литра — коровьего молока и пива в банке.

На 50 граммов меньше содержимого стало продаваться в упаковке майонеза, на 35 граммов — в сметане, на восемь граммов — пористого шоколада в плитке.

Вместо 180 граммов нарезки сыра появилось две категории: по 150 и 125 граммов.

Отмечается, что снижение количества товара в упаковке при росте цен вписывается в тенденцию «шринкфляции» (shrinkflation, по аналогии с инфляцией). Таким образом производители скрывают резкие скачки цен на продукт.

10 января сообщалось о росте цен на все продукты по итогам 2018 года. Инфляция составила 4,3 процента против 2,5 процента в предыдущем году. Рост цен на продукты в 2018 году составил 4,7 процента, на непродовольственные товары — 4,1 процента, на услуги — 3,9 процента. Отмечалось, что более чем на 20 процентов выросли цены на сахар и яйца.

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Во время загрузки произошла ошибка.
10 января© Ньюстюб
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