Молдавский экспорт теряет градус
Украинские санкции затормозили ввоз в Россию алкоголя и консервов.
Украинские санкции затормозили ввоз в Россию алкоголя и консервов.
Молдавские производители и экспортеры алкогольной и консервной продукции не смогли воспользоваться недавним обнулением Россией таможенных пошлин. Причиной стал запрет на ввоз в РФ товаров через территорию Украины — это основной маршрут молдавского экспорта. Президент Молдавии Игорь Додон обратился к
Молдавские производители не смогли ощутить эффект от снятия РФ ввозных таможенных пошлин: главный маршрут экспорта местных товаров — через Украину — оказался для них тупиковым
В Кишиневе этого решения ждали — Игорь Додон отметил, что отмена пошлин будет способствовать значительному росту экспорта молдавских товаров на рынок РФ. До этого объемы молдавского экспорта в Россию сильно просели, после того как в 2014 году Кишинев подписал соглашение об ассоциации и создании зоны свободной торговли с ЕС, Москва из опасений реэкспорта европейской продукции ввела пошлины на молдавские товары.
«С 1 января уже две автомашины с виноматериалами стоят на российской таможне и не могут ее пройти, — говорит источник “Ъ”.— Молдавские правительственные структуры дали производителям распоряжение пока не отгружать продукцию».
Игорь Додон обратился к Дмитрию Медведеву с просьбой «в ближайшее время рассмотреть вопрос о выходе из сложившейся ситуации» (копия письма выложена в президентском аккаунте в Facebook). Он указывает, что «запрет (на транзит через Украину.— “Ъ”) создает барьеры для экспорта молдавской продукции на российский рынок в силу удлинения маршрута доставки грузов и увеличения транспортных расходов». Риски затрагивают винодельческую и консервную продукцию, президент Молдавии взял урегулирование проблемы под личный контроль, «ее решение будет найдено в ближайшие дни», пообещал он производителям и экспортёрам на своей странице в Facebook.
По данным ЕЭК, годовой объем экспорта Молдавии в страны ЕАЭС составляет $370,5 млн, из него на Россию приходится 78,5%. По объемам поставок из Молдавии в ЕАЭС лидируют свежие фрукты и овощи, второй по величине статьей является вино, его годовой экспорт — $38,9 млн (27% приходится на РФ), поставки спиртовых настоек, ликеров и прочего спиртного оцениваются еще в $12,9 млн (22,6% приходится на РФ). В
Татьяна Гришина, Евгения Крючкова, Татьяна Едовина