Молдавский экспорт теряет градус

Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

Молдавские производители и экспортеры алкогольной и консервной продукции не смогли воспользоваться недавним обнулением Россией таможенных пошлин. Причиной стал запрет на ввоз в РФ товаров через территорию Украины — это основной маршрут молдавского экспорта. Президент Молдавии Игорь Додон обратился к премьер-министру Дмитрию Медведеву с просьбой найти выход из ситуации. Первые машины с виноматериалами из республики уже остановлены на российской границе.

Молдавские производители не смогли ощутить эффект от снятия РФ ввозных таможенных пошлин: главный маршрут экспорта местных товаров — через Украину — оказался для них тупиковым из-за новых санкций в отношении этой страны. Санкции были введены российской стороной 29 декабря 2018 года в качестве ответных мер на украинские ограничения и затрагивают более 50 товарных позиций: промышленные товары (тракторы, турбины, двигатели и электрогенераторы), сельхозпродукцию, сырье и продовольствие (пшеницу, вино, а также овощи, фрукты и консервы из них). При этом ограничения касаются ввоза в Россию не только товаров украинского производства, но и продукции, перемещаемой через ее территорию. Полный список товаров, попавших под эмбарго, еще шире: с 2016 года запрещены поставки с Украины, в частности, мяса, молока, рыбы. Объем украинской продукции за 2018 год, попавшей под введенные Россией дополнительные санкции, Минэкономики оценивало в $510 млн.

При этом через день после подписания новых украинских санкций, 30 декабря, правительство РФ своим постановлением отменило с 1 января пошлины на импорт молдавских овощей, фруктов, фруктовых и овощных консервов, а также винограда и винодельческой продукции.

В Кишиневе этого решения ждали — Игорь Додон отметил, что отмена пошлин будет способствовать значительному росту экспорта молдавских товаров на рынок РФ. До этого объемы молдавского экспорта в Россию сильно просели, после того как в 2014 году Кишинев подписал соглашение об ассоциации и создании зоны свободной торговли с ЕС, Москва из опасений реэкспорта европейской продукции ввела пошлины на молдавские товары.

По словам источника «Ъ» на молдавской стороне, российские чиновники уверяют, что запрет на ввоз товаров c Украины и снятие днем позже пошлин с молдавской продукции — неудачное совпадение, никоим образом не говорящее об утрате добрых намерений сторон, «отношение к нашей стране по-прежнему хорошее». Однако сложности у поставщиков уже начались.