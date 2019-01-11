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09:20 (мск), источник: Газета Коммерсантъ

Молдавский экспорт теряет градус

Украинские санкции затормозили ввоз в Россию алкоголя и консервов.

Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

Молдавские производители и экспортеры алкогольной и консервной продукции не смогли воспользоваться недавним обнулением Россией таможенных пошлин. Причиной стал запрет на ввоз в РФ товаров через территорию Украины — это основной маршрут молдавского экспорта. Президент Молдавии Игорь Додон обратился к премьер-министру Дмитрию Медведеву с просьбой найти выход из ситуации. Первые машины с виноматериалами из республики уже остановлены на российской границе.

Молдавские производители не смогли ощутить эффект от снятия РФ ввозных таможенных пошлин: главный маршрут экспорта местных товаров — через Украину — оказался для них тупиковым из-за новых санкций в отношении этой страны. Санкции были введены российской стороной 29 декабря 2018 года в качестве ответных мер на украинские ограничения и затрагивают более 50 товарных позиций: промышленные товары (тракторы, турбины, двигатели и электрогенераторы), сельхозпродукцию, сырье и продовольствие (пшеницу, вино, а также овощи, фрукты и консервы из них). При этом ограничения касаются ввоза в Россию не только товаров украинского производства, но и продукции, перемещаемой через ее территорию. Полный список товаров, попавших под эмбарго, еще шире: с 2016 года запрещены поставки с Украины, в частности, мяса, молока, рыбы. Объем украинской продукции за 2018 год, попавшей под введенные Россией дополнительные санкции, Минэкономики оценивало в $510 млн.

При этом через день после подписания новых украинских санкций, 30 декабря, правительство РФ своим постановлением отменило с 1 января пошлины на импорт молдавских овощей, фруктов, фруктовых и овощных консервов, а также винограда и винодельческой продукции.

В Кишиневе этого решения ждали — Игорь Додон отметил, что отмена пошлин будет способствовать значительному росту экспорта молдавских товаров на рынок РФ. До этого объемы молдавского экспорта в Россию сильно просели, после того как в 2014 году Кишинев подписал соглашение об ассоциации и создании зоны свободной торговли с ЕС, Москва из опасений реэкспорта европейской продукции ввела пошлины на молдавские товары.

По словам источника «Ъ» на молдавской стороне, российские чиновники уверяют, что запрет на ввоз товаров c Украины и снятие днем позже пошлин с молдавской продукции — неудачное совпадение, никоим образом не говорящее об утрате добрых намерений сторон, «отношение к нашей стране по-прежнему хорошее». Однако сложности у поставщиков уже начались.

«С 1 января уже две автомашины с виноматериалами стоят на российской таможне и не могут ее пройти, — говорит источник “Ъ”.— Молдавские правительственные структуры дали производителям распоряжение пока не отгружать продукцию».

Игорь Додон обратился к Дмитрию Медведеву с просьбой «в ближайшее время рассмотреть вопрос о выходе из сложившейся ситуации» (копия письма выложена в президентском аккаунте в Facebook). Он указывает, что «запрет (на транзит через Украину.— “Ъ”) создает барьеры для экспорта молдавской продукции на российский рынок в силу удлинения маршрута доставки грузов и увеличения транспортных расходов». Риски затрагивают винодельческую и консервную продукцию, президент Молдавии взял урегулирование проблемы под личный контроль, «ее решение будет найдено в ближайшие дни», пообещал он производителям и экспортёрам на своей странице в Facebook.

По данным ЕЭК, годовой объем экспорта Молдавии в страны ЕАЭС составляет $370,5 млн, из него на Россию приходится 78,5%. По объемам поставок из Молдавии в ЕАЭС лидируют свежие фрукты и овощи, второй по величине статьей является вино, его годовой экспорт — $38,9 млн (27% приходится на РФ), поставки спиртовых настоек, ликеров и прочего спиртного оцениваются еще в $12,9 млн (22,6% приходится на РФ). В пресс-службе Белого дома «Ъ» подтвердили, что письмо президента Молдавии поступило в правительство, вопрос пока прорабатывается.

Татьяна Гришина, Евгения Крючкова, Татьяна Едовина

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