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02:31 (мск), источник: Газета Коммерсантъ

Из «Фонтанки» выплыл акционер

Президент Hearst Shkulev Media Виктор Шкулев приобрел контрольный пакет в петербургском издании «Фонтанка». Номинальными владельцами ранее выступали основатели издания, однако реальными мажоритариями могли быть структуры инвестиционной компании Fort Group. Переговоры по продаже издания шли полтора года, ранее «Фонтанка» оценивалась в $7−8 млн.

Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

Совладелец и президент Hearst Shkulev Media (издает в России журналы Elle, Maxim, StarHit и др.) Виктор Шкулев выкупил контрольный пакет акций петербургской интернет-газеты «Фонтанка», сообщили вчера стороны. Сделка была закрыта еще в конце декабря, уточняет источник «Ъ», близкий к собственникам издания.

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По данным Kartoteka.ru, управляющее «Фонтанкой» АО «Ажур-медиа» принадлежит четверым основателям издания: Андрею Константинову (43%), Евгению Вышенкову (18%), Андрею Потапенко (18%) и Александру Горшкову (21%), последний также работает главным редактором и гендиректором. Фактически же, как неоднократно говорили собеседники «Ъ», перечисленные акционеры владеют миноритарными пакетами. Мажоритарная доля АО «Ажур-медиа», как считалось, принадлежала структурам, связанным с петербургской инвестиционной компанией Fort Group.

В 2015 году, когда в силу вступили поправки к закону «О СМИ», ограничивающие участие иностранных компаний в уставном капитале российских медиа, контролировавшая «Фонтанку» шведская Bonnier объявила о продаже своих 51% в издании его основателям. В действительности, по словам источников «Ъ», этот пакет приобрели структуры Fort Group. Кроме того, в 2015 году акционер Fort Group Максим Левченко приобрел у Bonnier 99% газеты «Деловой Петербург». В 2017 году он продал его главному редактору газеты Максиму Васюкову, после чего 100% издания перешли к основателю ЕСН Григорию Березкину. Один из собеседников «Ъ» на медиарынке уверен, что шведский холдинг продолжал оставаться одним из бенефициаров «Фонтанки» до сделки с господином Шкулевым.

Один из собеседников «Ъ» рассказывает, что в 2016 году совладельцы «Фонтанки» и «Делового Петербурга» предлагали потенциальным инвесторам купить оба издания в совокупности за $10 млн. Без «Делового Петербурга» актив обошелся бы на $2−3 млн дешевле, но при такой стоимости инвестиция в «Фонтанку» не окупилась бы, уверен источник «Ъ». Сам господин Шкулев говорит, что переговоры о приобретении издания шли полтора года.

«Фонтанка» — одно из немногих городских изданий, не аффилированных с петербургской администрацией.

Так, в ноябре 2018 года аппарат врио губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова возглавила Любовь Совершаева, одна из ближайших соратниц совладельца «Национальной Медиа Группы» (НМГ) Юрия Ковальчука. НМГ управляет петербургским телеканалом 78 и газетой «Метро». Близкие к госпоже Совершаевой менеджеры возглавили в 2018 году и газету «Деловой Петербург». Hearst Shkulev Media также косвенно связан с нынешним главой Санкт-Петербурга Александром Бегловым: недавно его советником по СМИ стала Ирина Ган, которая раньше работала в медиахолдинге директором по связям с общественностью и государственными органами.

Совладелец «Ажур-медиа» Александр Горшков заявил «Ъ», что миноритарные владельцы «Фонтанки» переговоры не вели и свои доли не продавали.

Продажа контрольной доли «открывает новые перспективы и возможности», приводятся в сообщении издания слова Андрея Константинова. Виктор Шкулев — «один из самых серьезных в мире медиа людей в России, предприниматель, говорящий с нами на одном языке. Он много опытнее нас, но нам понятны и близки его взгляды на бизнес», добавляет он. По словам господина Константинова, серьезных изменений в редакционной политике издания не предполагается.

Мария Карпенко, Санкт-Петербург; Елизавета Макарова

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