Из «Фонтанки» выплыл акционер

По данным Kartoteka.ru, управляющее «Фонтанкой» АО «Ажур-медиа» принадлежит четверым основателям издания: Андрею Константинову (43%), Евгению Вышенкову (18%), Андрею Потапенко (18%) и Александру Горшкову (21%), последний также работает главным редактором и гендиректором. Фактически же, как неоднократно говорили собеседники «Ъ», перечисленные акционеры владеют миноритарными пакетами. Мажоритарная доля АО «Ажур-медиа», как считалось, принадлежала структурам, связанным с петербургской инвестиционной компанией Fort Group.



В 2015 году, когда в силу вступили поправки к закону «О СМИ», ограничивающие участие иностранных компаний в уставном капитале российских медиа, контролировавшая «Фонтанку» шведская Bonnier объявила о продаже своих 51% в издании его основателям. В действительности, по словам источников «Ъ», этот пакет приобрели структуры Fort Group. Кроме того, в 2015 году акционер Fort Group Максим Левченко приобрел у Bonnier 99% газеты «Деловой Петербург». В 2017 году он продал его главному редактору газеты Максиму Васюкову, после чего 100% издания перешли к основателю ЕСН Григорию Березкину. Один из собеседников «Ъ» на медиарынке уверен, что шведский холдинг продолжал оставаться одним из бенефициаров «Фонтанки» до сделки с господином Шкулевым.



Один из собеседников «Ъ» рассказывает, что в 2016 году совладельцы «Фонтанки» и «Делового Петербурга» предлагали потенциальным инвесторам купить оба издания в совокупности за $10 млн. Без «Делового Петербурга» актив обошелся бы на $2−3 млн дешевле, но при такой стоимости инвестиция в «Фонтанку» не окупилась бы, уверен источник «Ъ». Сам господин Шкулев говорит, что переговоры о приобретении издания шли полтора года.