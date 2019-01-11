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04:11 (мск), источник: РИА Новости

Продукты с заменителями молочных жиров начнут маркировать «открыто»

МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. Производители молокосодержащей продукции с добавлением растительных жиров будут «открыто» маркировать упаковки с 11 января, сообщается на сайте Роскачества.

Источник: РИА Новости

Уточняется, что 11 января истек 180-дневный срок, отведенный производителям молочной продукции, содержащей растительные жиры, в рамках которого они должны были сменить упаковки и оформление новых деклараций согласно поправкам технического регламента Таможенного союза «О безопасности молока и молочной продукции».

«С сегодняшнего дня молокосодержащая продукция с добавлением растительных жиров будет маркироваться “открыто”. Это означает, что из названий молокосодержащих продуктов должно быть понятно, что они содержат заменители молочного жира», — говорится в сообщении.

По словам заместителя руководителя Роскачества Елены Саратцевой, покупатель сможет видеть реальный состав и делать осознанный выбор в пользу определенных продуктов.

«Такие надписи можно будет найти на информационном поле, специально выделенном на упаковке или этикетке продукта, при этом текст будет выделен контрастным шрифтом относительно фона», — цитирует Роскачество слова Саратцевой.

Уточняется, что производители будут наносить текст шрифтом не менее 2,5 миллиметра на лицевой стороне упаковки или этикетки.

Кроме того, там же будет располагаться надпись «Содержит растительные масла» размером не менее 3 миллиметров.

Добавляется, что теперь нельзя использовать в названиях таких товаров молочные термины. «Новые правила подразумевают, что, например, сметана, которая содержит растительные жиры, будет называться “молокосодержащий продукт с заменителем молочного жира, произведенный по технологии сметаны”. “Сметанкой” на этикетке такой продукт больше называть нельзя — это расценивается как введение потребителя в заблуждение», — подчеркнула Саратцева.

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