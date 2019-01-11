Продукты с заменителями молочных жиров начнут маркировать «открыто»

Источник: РИА Новости

Уточняется, что 11 января истек 180-дневный срок, отведенный производителям молочной продукции, содержащей растительные жиры, в рамках которого они должны были сменить упаковки и оформление новых деклараций согласно поправкам технического регламента Таможенного союза «О безопасности молока и молочной продукции».

«С сегодняшнего дня молокосодержащая продукция с добавлением растительных жиров будет маркироваться “открыто”. Это означает, что из названий молокосодержащих продуктов должно быть понятно, что они содержат заменители молочного жира», — говорится в сообщении.

По словам заместителя руководителя Роскачества Елены Саратцевой, покупатель сможет видеть реальный состав и делать осознанный выбор в пользу определенных продуктов.

«Такие надписи можно будет найти на информационном поле, специально выделенном на упаковке или этикетке продукта, при этом текст будет выделен контрастным шрифтом относительно фона», — цитирует Роскачество слова Саратцевой.

Уточняется, что производители будут наносить текст шрифтом не менее 2,5 миллиметра на лицевой стороне упаковки или этикетки.

Кроме того, там же будет располагаться надпись «Содержит растительные масла» размером не менее 3 миллиметров.