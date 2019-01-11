Минэкономики предложило создать «песочницы» для тестирования инноваций

В разработке законопроекта участвовали фонд «Сколково» и Центр стратегических разработок. По словам замминистра экономического развития Саввы Шипова, «песочница» станет прообразом «нового регулирования». Ранее вице-премьер Максим Акимов, курирующий программу «Цифровая экономика», говорил, что в России нужно «создать пространство, где можно будет делать то, что не совсем пока разрешено».

Экспериментальные правовые режимы будут действовать для систем на основе больших данных, блокчейна, нейротехнологий и искусственного интеллекта, квантовых технологий, робототехники и т. д. По задумке Минэкономики, им будут предоставлены не только правовые послабления, но и гарантии неизменности налоговой нагрузки.