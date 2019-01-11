Минэкономики предложило создать «песочницы» для тестирования инноваций

В разработке законопроекта участвовали фонд «Сколково» и Центр стратегических разработок. По словам замминистра экономического развития Саввы Шипова, «песочница» станет прообразом «нового регулирования». Ранее вице-премьер Максим Акимов, курирующий программу «Цифровая экономика», говорил, что в России нужно «создать пространство, где можно будет делать то, что не совсем пока разрешено».
Экспериментальные правовые режимы будут действовать для систем на основе больших данных, блокчейна, нейротехнологий и искусственного интеллекта, квантовых технологий, робототехники и т. д. По задумке Минэкономики, им будут предоставлены не только правовые послабления, но и гарантии неизменности налоговой нагрузки.
К участию в эксперименте не будут допущены предприниматели с долгами по налогам и обязательным платежам и при наличии судимости за экономические преступления за последние пять лет. Экспериментальный режим будет установлен на конкретный срок (не больше трех лет). Участника смогут исключить из «песочницы», если он не он не исполняет программу эксперимента, не достиг заявленных результатов или нарушил законодательство.