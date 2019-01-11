Производитель объяснил появление упаковок с девятью яйцами

«Птицефабрика “Вараксино” специализируется на производстве куриного яйца не только под собственными брендами, но и под СТМ торговых сетей, а также т.н. продукции noname. Вся продукция расфасовывается в различную упаковку, в зависимости от требований ТМ или торговых сетей. В ассортименте птицефабрики есть продукция, которая упаковывается в кассеты по 6, 8, 9, 12, 20 и 30 штук», — сообщили в компании.

Новость В 2018 году в России больше всех остальных продуктов подорожали сахар и яйца

В пресс-службе «Вараксино» отметили, что «упаковка, насчитывающая 9 штук яиц, производится компанией Hartmann, и в настоящее время является достаточно распространенной в Европе».

«Яйца птицефабрики «Вараксино», расфасованные в данную упаковку Hartmann, присутствуют в торговых сетях Санкт-Петербурга — «Перекресток» (АО «ТД «Перекресток») с марта 2018 года и «7Я. Народная Семья» («ООО «ТД «Интерторг») с октября 2018 года», — добавили в компании, подчеркнув, что «на стоимости продукции упаковочное решение не отразилось».

«В течение всего 2018 года на данную позицию цена не поднималась и находилась на фиксированном уровне. Данная упаковка — это новый формат предложения для российского рынка. Как отмечалось выше, продукция в такой упаковке была представлена в торговых сетях уже в первом квартале 2018 года и с ростом цен на яйцо в начале текущего года никак не связана», — добавил представитель «Вараксино».

Ранее в социальных сетях появилась информация о том, что в российских магазинах начали продавать яйца, расфасованные в упаковки по девять штук.