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12:37 (мск), источник: РИА Новости

Цена на нефть марки Brent поднялась выше 62 долларов за баррель

МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. Цены на нефть в пятницу днем перешли к росту после утреннего снижения, при этом стоимость Brent впервые с 13 декабря поднялась выше 62 долларов за баррель на фоне возобновления интереса инвесторов к рисковым активам, свидетельствуют данные торгов.

ЦБ: $ 66.9167   +0.06 € 77.1282   -0.08 ММВБ: $ 66.8500   -0.06 € 77.1150   +0.21
Источник: РИА Новости

По состоянию на 11.53 мск цена мартовских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 0,62% — до 62,06 доллара за баррель. Стоимость февральских фьючерсов на нефть марки WTI поднималась на 0,95% — до 53,09 доллара за баррель.

Росту цен на нефть способствует увеличение интереса инвесторов к рисковым активам, о чем свидетельствует оптимизм на мировых фондовых рынках. Американские биржи закрылись в четверг повышением индексов на 0,4−0,5%. Вслед за ними положительную динамику демонстрируют биржи Азии и Европы.

Оптимизму инвесторов способствует, в частности, ослабление торговых опасений. Китай и США на этой неделе провели трехдневные торговые консультации, в рамках которых, согласно заявлению китайской стороны, «заложили основу для решения волнующих друг друга торговых вопросов». В пятницу министр финансов США Стивен Мнучин заявил, что вице-премьер Госсовета КНР Лю Хэ, вероятнее всего, прибудет в январе в Вашингтон для продолжения торговых переговоров.

«Настроения значительно улучшились, а оптимизм относительно торговых переговоров США и КНР помог повысить интерес к рисковым активам на текущей неделе», — прокомментировал агентству Рейтер аналитик London Capital Group Джаспер Лоулер (Jasper Lawler).

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