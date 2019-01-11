Цена на нефть марки Brent поднялась выше 62 долларов за баррель

Источник: РИА Новости

По состоянию на 11.53 мск цена мартовских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 0,62% — до 62,06 доллара за баррель. Стоимость февральских фьючерсов на нефть марки WTI поднималась на 0,95% — до 53,09 доллара за баррель.

Росту цен на нефть способствует увеличение интереса инвесторов к рисковым активам, о чем свидетельствует оптимизм на мировых фондовых рынках. Американские биржи закрылись в четверг повышением индексов на 0,4−0,5%. Вслед за ними положительную динамику демонстрируют биржи Азии и Европы.

Оптимизму инвесторов способствует, в частности, ослабление торговых опасений. Китай и США на этой неделе провели трехдневные торговые консультации, в рамках которых, согласно заявлению китайской стороны, «заложили основу для решения волнующих друг друга торговых вопросов». В пятницу министр финансов США Стивен Мнучин заявил, что вице-премьер Госсовета КНР Лю Хэ, вероятнее всего, прибудет в январе в Вашингтон для продолжения торговых переговоров.