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14:43 (мск), источник: Коммерсантъ

Сбербанк и ВТБ поднимают ставки по ипотеке

Крупнейшие российские банки — Сбербанк и ВТБ — повышают ставки по ипотечным кредитам на 0,6−1,5 процентных пункта, сообщили «Ведомости» со ссылкой на представителей кредитных организаций, а также «РИА Новости» со ссылкой на свои источники.

Источник: Агентство «Москва»

Как рассказал «Ведомостям» менеджер в одном из отделений Сбербанка, с 14 января ставки поднимут как на новостройки, так и на готовое жилье на 1 п.п. Для кредитов с первоначальным взносом менее 20% ставка дополнительно повышена н 0,2 п.п. О том, что Сбербанк повышает ставки по ипотечным кредитам с 14 января, в среднем на 1−1,5 п.п., ранее сообщило агентство «РИА Новости» со ссылкой на источник в банке.

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В октябре Сбербанк повысил ставку по ипотечным кредитам на 0,4 п.п. Базовая ставка на покупку строящегося жилья составляет 9,5%, на покупку готового жилья — 9,7−10,1%. Рефинансирует ипотеку Сбербанк по 9,9%.

ВТБ повысил ставки ипотеки на 0,6 п.п. с 1 января, рассказал «Ведомостям» представитель банка. Теперь стандартные ставки ипотеки на новостройки и готовое жилье составляют от 10,1% до 10,5% годовых. Также для выданных с 1 января кредитов с первоначальным взносом менее 20% ВТБ вводит дополнительную надбавку к ставке в размере 0,5 п.п. (кроме ипотеки с материнским капиталом и военной ипотеки).

Напомним, в середине декабря 2018 года Центробанк второй раз за год поднял ключевую ставку — на 0,25 п.п., до 7,75%. При этом, по прогнозам участников рынка, процентные ставки по розничным кредитам могут повыситься на 1−3 п.п.

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