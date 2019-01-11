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13:56 (мск), источник: Lenta.Ru

Кипр взялся за деньги российских олигархов

Кипрские банки стали требовать от россиян предоставить информацию о своих источниках доходов, полученных в прошлом. Как сообщает Bloomberg, известно уже о двух таких случаях.

Источник: AP 2019
По информации агентства, речь идет о счетах бизнесменов, которые держали деньги на острове более 10 лет.
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Отмечается, что предприниматели не смогли предоставить банкам документы о доходах, полученных много лет назад, поэтому им пришлось закрыть свои счета.

По данным Центрального банка Кипра, стоимость банковских счетов, принадлежащих иностранным гражданам за пределами зоны евро, в основном российским, упала до 7,1 миллиарда евро в конце ноября 2018 года. Пик пришелся на конец 2012 года — тогда стоимость таких активов оценивалась в 21,5 миллиарда евро.

В 2018 году Кипр попал под давление Минфина США, что было воспринято как атака на российские деньги, спровоцированная Вашингтоном. Российские власти заявляли, что санкции Евросоюза и закручивание гаек со стороны кипрского ЦБ привели к закрытию десятков тысяч российских счетов на острове.

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