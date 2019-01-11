Российские банки повышают ставки по ипотеке

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МОСКВА, 11 января. /ТАСС/. Сбербанк планирует повысить ставки по ипотеке на 1−1,2 п. п. с 15 января. Об этом сообщили корреспонденту ТАСС в отделении банка.

«С 15 числа (января) повышаются ставки на 1 п. п.», — сказал он.

Представитель банка уточнил, что для тех, чей первоначальный взнос по ипотеке менее 20%, ставка повысится дополнительно еще на 0,2 п.п.

В свою очередь ВТБ с 1 января повысил ставки по ипотеке на 0,6 п.п., теперь в рамках стандартных ипотечных программ банка ставка составляет от 10,1%.

«С 1 января 2019 года ВТБ повысил ставки по ипотеке на 0,6 п.п. Кредит на покупку недвижимости в рамках стандартных программ теперь доступен по ставке от 10,1% годовых при наличии комплексного страхования», — сказали в пресс-службе учреждения.

Согласно новым условиям, рефинансирование кредитов сторонних банков теперь доступно по ставке от 10,1% для участников программы «Люди дела» (работники сферы образования, здравоохранения, правоохранительных, налоговых органов и др.), для зарплатных клиентов группы ВТБ — 10,2%, для других категорий клиентов — 10,5%.

Кроме того, для кредитов с первоначальным взносом менее 20% вводится надбавка к ставке в размере 0,5 п.п. (за исключением кредитов, выданных с использованием средств материнского капитала, и в рамках программы «Военная ипотека»). Условия по одобренным до 1 января заявкам не меняются, добавили в пресс-службе. При этом в банке не уточнили, с чем связано повышение ставок.

О намерении в ближайшее время пересмотреть ставки по ипотечным программам также сообщили в банке «Открытие», заявив, что увеличат их примерно на 0,25 п. п.

«Следуя тенденциям рынка, банк “Открытие” также намерен в ближайшее время пересмотреть ставки по ипотечным программам в сторону увеличения. Рост ставок составит порядка 0,25 п.п.», — говорится в сообщении пресс-службы.

В пресс-службе Газпромбанка сообщили ТАСС, что так же «планируют повышение ипотечных ставок, но конкретное решение пока не принято».

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Ранее в пятницу газета «Ведомости» сообщила, что Сбербанк запланировал на 14 января повышение ставок по ипотеке. В пресс-службе кредитной организации ТАСС заявили, что «Сбербанк сообщает об изменениях по продуктам с момента их вступления в силу».

В конце декабря глава Сбербанка Герман Греф заявлял, что не исключает небольшое повышение кредитных и депозитных ставок банков в начале 2019 года. Он пояснял, что рост ставок может быть следствием реакции банков на предпринимаемые Банком России меры по регулированию рынка.

В последний раз Сбербанк повышал ставки по ипотеке в конце октября прошлого года. Тогда рост ипотечных ставок составил 0,4 п.п.