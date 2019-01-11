Посылки не прорвались через праздники

Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»
Тысячи посылок в новогодние праздники застряли в неизвестности и до сих пор не дошли до адресата. Как выяснил «Коммерсантъ FM», срок ожидания уже перевалил за месяц, а из-за нерасторопности зарубежных интернет-площадок многие москвичи вынуждены платить пошлину. Как вернуть зависшую бандероль? И какую компенсацию можно получить за срыв срока доставки заказа? Выясняла Аэлита Курмукова.
Петербурженка Наталья отправила посылку из Северной столицы в Москву еще 21 декабря. В Pony Express пообещали доставить ее адресату в течение трех дней, рассказала девушка: «Зная, что впереди новогодний ажиотаж, я уточняла у оператора колл-центра, могут ли быть какие-то задержки, и, может быть, имеет смысл взять более дорогой тариф для ускоренной доставки.
Меня заверили, что вроде бы все хорошо, кормили какими-то обещаниями. Так происходило до новогодних праздников.
30 декабря я уже позвонила, попросила дать мне возможность самовывоза, но мне было отказано. Сказали, что у них большие задержки. Так они ее и не доставили".
Не дождавшись посылки, сначала из-за снегопада, а потом праздников, Наталья оформила возврат. Но за него она должна снова заплатить, причем почти столько же, сколько и за саму доставку. И снова ждать, и опять никаких обозначенных сроков. Между тем, оператор не признает, что у него были проблемы с доставкой. Все в норме, отметил в интервью «Коммерсантъ FM» коммерческий директор Pony Express Давид Шамаев: «Есть услуга «экспресс», при ее выборе доставка будет осуществлена на следующий день, и есть вариант «эконом» — тогда посылка может идти порядка двух дней.
Если в это время мы не уложились, конечно, это проблема компании при условии, что получатель был доступен для приемки груза.
Курьер должен поставить отметку, по какой причине доставка не состоялась: не дозвонился, произошел перенос даты, форс-мажор, не успел. Можно оставить жалобу. Если же при ее рассмотрении выясняется, что это проблема компании, то есть наша ошибка, соответственно, мы в этом случае обнуляем накладную, то есть ее не тарифицируем, и предлагаем клиенту либо получить груз самостоятельно, либо сделать возврат, конечно же, за наш счет".
Тысячи посылок зависли в интернет-магазинах, таможне, почте и где-то еще. Каждый пытается свалить вину на другого и своей ошибки не признает, ведь в этом случае придется взять расходы на себя. Москвичка Анна, чья посылка из Америки должна была прийти еще в декабре, в итоге попала под новую пошлину: «У меня посылка стоила $890. Я была уверена, что практически за три недели она должна была до Москвы дойти, потому что это EMS, быстрая доставка. Вес посылки составил 19 кг, и я только за доставку заплатила порядка 25 тыс. руб. 19 декабря она по трекингу ушла из США, пропала, и все. А 2 января выяснилось, что она уже в России, и я попала на таможенную пошлину в 4,2 тыс. руб.
Причины произошедшего ни EMS, ни «Почта России»
мне не назвали.
Тут есть два варианта: либо это совершеннейший пофигизм сотрудников, либо они искусственно задерживают принятие грузов на таможне, чтобы людям пришлось платить пошлины".
Официальный представитель «Почты России» Даниил Скидан заявил, что если посылка пришла до 31 декабря, она облагается налогом по старым правилам: «Если посылка международная, то сложно предсказать, сколько она будет идти по территории Китая, например, или по территории Англии и США. За то, что происходит за пределами Российской Федерации, мы ответственности нести не можем. А за то, что происходит в России, мы уже отвечаем. Если нарушаются контрольные сроки доставки, то отправитель может обратиться с претензией, и ему замедление процесса будет компенсировано в той или иной степени».
День просрочки по вине «Почты России», к примеру, стоит 3% от стоимости доставки. Так что, де-юре можно попытаться вернуть не только деньги за недошедшую бандероль, но еще и получить пени. Де-факто же с этим никто не связывается и в суд не идет. На это и рассчитывают службы доставки и интернет-площадки. А пока нет закона, четко регламентирующего сроки доставки заказов и ответственность операторов за задержку, посылки традиционно будут зависать в неизвестности в период праздников и мировых распродаж. А платить за это в итоге будут потребители.