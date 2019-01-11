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16:37 (мск), источник: Коммерсантъ-FM

Посылки не прорвались через праздники

Можно ли получить компенсацию за срыв срока доставки посылки.

Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»
Тысячи посылок в новогодние праздники застряли в неизвестности и до сих пор не дошли до адресата. Как выяснил «Коммерсантъ FM», срок ожидания уже перевалил за месяц, а из-за нерасторопности зарубежных интернет-площадок многие москвичи вынуждены платить пошлину. Как вернуть зависшую бандероль? И какую компенсацию можно получить за срыв срока доставки заказа? Выясняла Аэлита Курмукова.

Петербурженка Наталья отправила посылку из Северной столицы в Москву еще 21 декабря. В Pony Express пообещали доставить ее адресату в течение трех дней, рассказала девушка: «Зная, что впереди новогодний ажиотаж, я уточняла у оператора колл-центра, могут ли быть какие-то задержки, и, может быть, имеет смысл взять более дорогой тариф для ускоренной доставки.

Меня заверили, что вроде бы все хорошо, кормили какими-то обещаниями. Так происходило до новогодних праздников.
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30 декабря я уже позвонила, попросила дать мне возможность самовывоза, но мне было отказано. Сказали, что у них большие задержки. Так они ее и не доставили".

Не дождавшись посылки, сначала из-за снегопада, а потом праздников, Наталья оформила возврат. Но за него она должна снова заплатить, причем почти столько же, сколько и за саму доставку. И снова ждать, и опять никаких обозначенных сроков. Между тем, оператор не признает, что у него были проблемы с доставкой. Все в норме, отметил в интервью «Коммерсантъ FM» коммерческий директор Pony Express Давид Шамаев: «Есть услуга «экспресс», при ее выборе доставка будет осуществлена на следующий день, и есть вариант «эконом» — тогда посылка может идти порядка двух дней.

Если в это время мы не уложились, конечно, это проблема компании при условии, что получатель был доступен для приемки груза.
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Курьер должен поставить отметку, по какой причине доставка не состоялась: не дозвонился, произошел перенос даты, форс-мажор, не успел. Можно оставить жалобу. Если же при ее рассмотрении выясняется, что это проблема компании, то есть наша ошибка, соответственно, мы в этом случае обнуляем накладную, то есть ее не тарифицируем, и предлагаем клиенту либо получить груз самостоятельно, либо сделать возврат, конечно же, за наш счет".

Тысячи посылок зависли в интернет-магазинах, таможне, почте и где-то еще. Каждый пытается свалить вину на другого и своей ошибки не признает, ведь в этом случае придется взять расходы на себя. Москвичка Анна, чья посылка из Америки должна была прийти еще в декабре, в итоге попала под новую пошлину: «У меня посылка стоила $890. Я была уверена, что практически за три недели она должна была до Москвы дойти, потому что это EMS, быстрая доставка. Вес посылки составил 19 кг, и я только за доставку заплатила порядка 25 тыс. руб. 19 декабря она по трекингу ушла из США, пропала, и все. А 2 января выяснилось, что она уже в России, и я попала на таможенную пошлину в 4,2 тыс. руб.

Причины произошедшего ни EMS, ни «Почта России» мне не назвали.

Тут есть два варианта: либо это совершеннейший пофигизм сотрудников, либо они искусственно задерживают принятие грузов на таможне, чтобы людям пришлось платить пошлины".

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Официальный представитель «Почты России» Даниил Скидан заявил, что если посылка пришла до 31 декабря, она облагается налогом по старым правилам: «Если посылка международная, то сложно предсказать, сколько она будет идти по территории Китая, например, или по территории Англии и США. За то, что происходит за пределами Российской Федерации, мы ответственности нести не можем. А за то, что происходит в России, мы уже отвечаем. Если нарушаются контрольные сроки доставки, то отправитель может обратиться с претензией, и ему замедление процесса будет компенсировано в той или иной степени».

День просрочки по вине «Почты России», к примеру, стоит 3% от стоимости доставки. Так что, де-юре можно попытаться вернуть не только деньги за недошедшую бандероль, но еще и получить пени. Де-факто же с этим никто не связывается и в суд не идет. На это и рассчитывают службы доставки и интернет-площадки. А пока нет закона, четко регламентирующего сроки доставки заказов и ответственность операторов за задержку, посылки традиционно будут зависать в неизвестности в период праздников и мировых распродаж. А платить за это в итоге будут потребители.

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