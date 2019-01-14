По «индексу бигмака» рубль — самая недооцененная валюта. Так ли это?

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Рубль — самая недооцененная валюта мира. Исходя из «индекса бигмака», стоимость рубля на 70% ниже справедливого курса, пишет британский журнал The Economist.

Это издание более 30 лет высчитывает «индекс бигмака», когда за основу берется стоимость бургера в США и сравнивается с ценой в других странах.

Так, в США «бигмак» стоит 5,6 доллара, в России — почти в 3,5 раза дешевле. Значит, рубль недооценен, заключают эксперты журнала.

Правда, в подсчетах указана стоимость «бигмака» в 110 рублей, тогда как в российском McDonald’s последние несколько лет он стоит 130 рублей. Если пересчитать индекс с учетом настоящей цены, то самой недооцененной валютой в мире будет не рубль, а украинская гривна, отмечает «Медуза».

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Экономисты никогда не воспринимали «индекс бигмака» всерьез, отмечает начальник управления аналитических исследований УК «Уралсиб» Александр Головцов:

«Это чистая попса просто для привлечения внимания читателей, он покрывает очень маленький, узенький кусочек потребления домохозяйств и очень маленькую порцию всей экономики каждой страны. Краем глаза слежу многие годы за этим индексом, расположение стран в нем более или менее стабильно: там, где валюта считается переоцененной — Швейцария, Япония, она 20 лет остается переоцененной, где считается недооцененной — в странах третьего мира, России, на Украине и так далее — она вечно недооценена. Поэтому вряд ли на индекс можно обращать серьезное внимание. Если научными методами считать по паритету покупательной способности, рубль недооценен, грубо говоря, процентов на 30, но это тоже чисто теоретический показатель, который на рынок не очень-то влияет. На курс валют влияют очень сильно потоки капитала, которые в случае с Россией стабильно являются оттоком. В условиях хронического оттока валюта всегда будет недооценена».

Руководитель аналитического отдела Grand Capital Сергей Козловский согласен, что рубль недооценен, но не в той степени, в какой показывает «индекс бигмака»:

«Это приближенная модель, попытка оценить стоимость одинаковых товаров и таким образом транспонировать ее на оценку паритета покупательной способности, абсолютно не оценивающая логистику, оценивающая только продукты, не оценивающая производство этих продуктов, поставку и так далее. Поэтому смотреть на этот индекс стоит только с точки зрения популизма. Если продолжать спекуляции на тему, недооценен или переоценен рубль, то это в любом случае ничего не даст. Да, российский рубль находится под давлением в том числе из-за действий российских финансовых властей — я подразумеваю прошедшие и ожидаемые интервенции. Центральный банк все-таки вернется на открытый рынок и продолжит скупать иностранную валюту, значит, рубль продолжит находиться под давлением. Таким образом, ориентируясь на текущий паритет покупательной способности и оценку через “индекс бигмака”, можно сказать: да, рубль недооценен».