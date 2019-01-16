The Bell: Власти России разработали план по выводу Венесуэлы из экономического кризиса
The Bell выяснил, что экономисты из правительства России составили план, который позволит вывести экономику Венесуэлы из кризиса. Об этом
The Bell выяснил, что экономисты из правительства России составили план, который позволит вывести экономику Венесуэлы из кризиса. Об этом
Венесуэльским властям предложили пять шагов для «спасения экономики». Сначала им нужно ввести безусловный базовый доход для домохозяйств, чтобы уменьшить бедность в стране, но при этом прекратить печатать деньги.
Еще венесуэльским властям порекомендовали поменять систему налогообложения: сократить прямые налоги и повысить косвенные. Кроме того, нужно будет увеличить добычу нефти и сделать экспортную продукцию более разнообразной.
Подлинность плана изданию подтвердил федеральный чиновник.
План, который поможет вывести Венесуэлу из экономического кризиса, носит рекомендательный характер. The Bell отмечает, что пока неизвестно, согласится ли президент страны Николас Мадуро с предложенными мерами.
В ноябре 2018 года в Каракасе побывала делегация из России, которую возглавлял замминистра финансов Сергей Сторчак. Россияне составили план помощи Венесуэле, но его подробности не уточнялись.
Венесуэла переживает тяжелый экономический кризис с 2013 года. Он усугубился после падения мировых цен на нефть в 2014−15 годах.