The Bell: Власти России разработали план по выводу Венесуэлы из экономического кризиса

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Венесуэльским властям предложили пять шагов для «спасения экономики». Сначала им нужно ввести безусловный базовый доход для домохозяйств, чтобы уменьшить бедность в стране, но при этом прекратить печатать деньги.

Еще венесуэльским властям порекомендовали поменять систему налогообложения: сократить прямые налоги и повысить косвенные. Кроме того, нужно будет увеличить добычу нефти и сделать экспортную продукцию более разнообразной.

Российские эксперты также позитивно оценили идею борьбы с гиперинфляцией с помощью криптовалюты Petro, которая зависит от цены нефти. В то же время для взаимных расчетов Москва ее использовать не готова.

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Подлинность плана изданию подтвердил федеральный чиновник.

План, который поможет вывести Венесуэлу из экономического кризиса, носит рекомендательный характер. The Bell отмечает, что пока неизвестно, согласится ли президент страны Николас Мадуро с предложенными мерами.

В ноябре 2018 года в Каракасе побывала делегация из России, которую возглавлял замминистра финансов Сергей Сторчак. Россияне составили план помощи Венесуэле, но его подробности не уточнялись.

Венесуэла переживает тяжелый экономический кризис с 2013 года. Он усугубился после падения мировых цен на нефть в 2014−15 годах. Из-за этого в стране возник дефицит товаров повседневного спроса, что вызвало протесты населения.