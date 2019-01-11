В Huawei нашли китайского шпиона

В Польше по подозрению в шпионаже арестован гражданин Китая, занимающий пост директора по продажам польского представительства китайской телекоммуникационной компании Huawei. Польские спецслужбы также провели обыски в офисах Huawei и арестовали бывшего высокопоставленного сотрудника Агентства внутренней безопасности Польши, который тоже якобы занимался шпионажем в пользу Китая. Оба подозреваемых по решению суда задержаны на три месяца.

Как передает польское агентство PAP, операция по задержанию двух подозреваемых в шпионаже была проведена в минувший вторник, однако власти обнародовали сообщения о ней только сегодня. Задержанные — директор по продажам Huawei в Польше Вэйцзин В. и бывший сотрудник Агентства внутренней безопасности Польши (ABW) Петр Д. (полностью их имена польские СМИ не могут указывать в соответствии с законами страны).

В рамках операции сотрудники ABW провели обыски, изъяли документы и компьютерную технику в представительстве китайской компании Huawei в Польше, а также в управлении электронных средств связи и в польском представительстве французской телекоммуникационной компании Orange, где в последнее время работал Петр Д.

Польские СМИ называют Петра Д. известной фигурой: одно время он также работал в Министерстве внутренних дел Польши, принимал участие в важных телекоммуникационных проектах при финансовой поддержке ЕС , преподавал в вузах, в частности, в Национальном университете обороны и Варшавской школе экономики.

В четверг суд вынес решение о задержании обоих подозреваемых на три месяца.

Польские спецслужбы не уточняют, какие именно обвинения предъявлены задержанным. По данным СМИ, они занимались шпионажем в пользу Китая.

В ADW отметили, что операция по задержанию «готовилась давно и тщательно» и что в ходе обысков «собраны вещественные доказательства».

Компания Huawei уже сделала официальное заявление в связи с арестом ее сотрудника, отметив, что «следует всем законам и правилам в странах, где ведет свои операции» и сейчас «разбирается в ситуации». Факт обысков подтвердили также в представительстве Orange, заверив, что сотрудничают со следствием.

Арест еще одного сотрудника Huawei станет новым ударом по китайской телекоммуникационной компании, которую ранее власти США, Австралии, Новой Зеландии и Японии обвинили в тесных связях с китайскими властями и спецслужбами и запретили госорганам закупать ее продукцию. Кроме того, в начале декабря в Канаде по запросу Нью-йоркского окружного суда была задержана финансовый директор Huawei Мэн Ваньчжоу, ее подозревают в содействии экспорту американского оборудования в Иран в нарушение санкций, введенных Вашингтоном.