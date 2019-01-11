Цены не оценили момента

Источник: Reuters

Оценки Росстатом инфляции за первые дни 2019 года: прирост цен на 0,5% с 1 по 9 января, лидеры роста цен — овощи, куриные яйца и трамвайные билеты. Предполагаемого сильного всплеска цен пока не случилось, инфляция рассматривается аналитиками как умеренная, и Банк России 11 января подтвердил прогноз годовой инфляции на этот год — 5−5,5%. Со следующей недели возобновляются закупки валюты для Фонда национального благосостояния. Предполагается, что к ослаблению рубля это не приведет, хотя и укрепление национальной валюты вместе с ростом цен на нефть выше $60 за баррель маловероятно.

Первые замеры Росстатом инфляции в 2019 году представляют особый интерес. Напомним, с 1 января базовая ставка НДС увеличилась на 2 п. п.— с 18% до 20%, притом что льготная ставка, распространяющаяся в том числе на значительную часть продовольственной корзины, сохраняется на уровне 10%. Расчеты по влиянию роста НДС на индекс потребительских цен при этом довольно неточны, поскольку в инфляции четвертого квартала 2018 года часть повышения цен, связанная с этим, явно присутствует, но определить ее соотношение с той «долей» инфляции, которая приходится на посленовогодний пересмотр цен, возможно только постфактум.

Кроме этого каким-либо точным прогнозам мешают и осенне-зимнее ослабление рубля (реальный курс рубля за последний месяц 2018 года снизился на 0,9%), и влияние колебаний цен на топливо в предыдущие месяцы.

Между тем часть аналитиков в конце 2018 — начале 2019 года, ссылаясь на опыт стран ЕС, повышавших ранее НДС, предупреждали, что для ЦБ будет «большой удачей» сохранить инфляцию на объявленном уровне 5−5,5% в 2019 году и менее 6% в первые месяцы начавшегося года.

Первые данные Росстата демонстрируют рост индекса потребительских цен на 0,5% с 1 по 9 января.

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Точное сопоставление этих данных с инфляцией первых дней 2018 года сложно из-за несопоставимости временных отрезков. Можно лишь констатировать, что потребительская инфляция предсказуемо выше прошлого года: за весь январь 2018-го цены выросли на 0,3%, среднесуточный прирост цен в январе 2019-го составил 0,051% при декабрьском приросте 0,027%.

Отметим, последняя по году сводка декабрьской инфляции продемонстрировала достаточно быстрый рост цен в конце 2018 года — это может расцениваться как начало «кампании по переписыванию ценников» в связи с ростом НДС уже в декабре.

По итогам 2018 года прирост индекса потребительских цен — 4,3% при прогнозе ЦБ в диапазоне 3,8−4,2%.

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Возможно, что условный «выход цен за пределы таргета Банка России» в 2018 году — это даже с формальной точки зрения случайность. В значительной степени инфляция конца 2018 года — продовольственная, во многом она обеспечена декабрьским ростом цен на зерно и очень быстро была транслирована в цены производителей продукции птицеводства. Глава Института конъюнктуры аграрного рынка Дмитрий Рылько в интервью «Интерфаксу» констатировал существование лагов между ценой зерна и потребительскими продуктами, в первую очередь хлебом. Впрочем, по его мнению, влияние роста НДС отразится в ценах продовольствия выше, чем собственно подорожание пшеницы. Как следует из оценок Росстата, у инфляции первых дней 2019 года отчетливо продовольственный характер. Уточним, что корзина, по которой оценивается инфляция за месяц, существенно уже ежемесячной корзины индекса потребительских цен (ИПЦ), и в ней влияние продовольственной инфляции обычно выше.



Кроме того, в «пакете» увеличившихся цен сильна составляющая услуг, в первую очередь транспорта. В России пересмотр цен на многие виды услуг привязан к смене календарного года, и (по крайней мере, по опубликованным данным Росстата) разовое повышение оказывается достаточно ограниченным — во всяком случае, попыток поставщиков услуг и производителей воспользоваться увеличением НДС для радикального пересмотра ценников пока нет. Подтвердить, впрочем, это может лишь динамика полной январской инфляции. При этом, напомним, ИПЦ — это динамика объявленных цен, а не сделок на потребительском рынке, в России индекс не учитывает также скидки с цен в ритейле, уже влияющие на фактическое изменение потребительских расходов населения.

Аналитики динамику инфляции в начале года оценивают как «умеренную».

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Так, в ING констатируют, что годовой уровень инфляции на текущий момент составил 4,6%, что относительно немного, в банке это объясняют предположительным снижением потребительского спроса, отмечающимся со второго квартала 2018 года.

На важный вопрос, выйдет ли в начале 2019 года годовой индекс потребительских цен на уровень выше 6% год к году (ЦБ неофициально допускал такое развитие событий в конце 2018-го), первые дни года позволяют отвечать скорее отрицательно. Банк России выступил с заявлением, из которого следует, что рисков аварийного выхода инфляции за рассчитанные ранее границы он не видит: декабрьский прогноз в 5−5,5% инфляции по итогам 2018 года не пересмотрен.



11 января был подтвержден выход ЦБ на валютный рынок с 14 января с закупками валюты для Фонда национального благосостояния в рамках текущих операций Минфина — объем составит около 15,6 млрд руб. в день. По словам главы департамента ДКП ЦБ Алексея Заботкина в интервью «Российской газете», это уровень закупок июля-августа 2018 года, однако сейчас возобновление операций (они были прерваны 23 августа) не будет существенно смещать баланс спроса и предложения на валютном рынке, оставив его «примерно в том же виде, в котором мы его видим».

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