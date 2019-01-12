Вместо нейросети Amazon решил использовать граждан Украины

По его данным, с 2016 года украинская команда программистов имела практически неограниченный доступ к папке в облачном сервисе Amazon S3, в котором содержались видео, отснятые стартапом Ring, входящим в Amazon.

Таким образом программисты могли проводить ручную настройку некоторых приложений, которые работали некорректно, например, систем распознавания.

Все файлы находились в незашифрованном виде, поскольку компания Ring не хотела увеличивать расходы.

Кроме того, сотрудники компании комментировали и шутили над нелепыми ситуациями в жизни клиентов, запечатленных камерами «умного дома».