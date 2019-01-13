Роспотребнадзор в ходе новогодних проверок изъял более 125 тонн икры
МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. Специалисты Роспотребнадзора в ходе проверок торговых объектов в период новогодних праздников изъяли 125,6 тонны икры, сообщает
МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. Специалисты Роспотребнадзора в ходе проверок торговых объектов в период новогодних праздников изъяли 125,6 тонны икры, сообщает
По данным Роспотребнадзора, по состоянию на 10 января специалисты ведомства вместе с территориальными органами МВД РФ проверили около 2,5 тысячи объектов торговой сети. Нарушения при продаже икры ценных пород рыб было выявлено в каждом пятом из них.
«По результатам проверок изъято 125,6 тонны икры, составлено около 500 протоколов об административных правонарушениях, наложено штрафов на общую сумму более 1,7 миллиона рублей», — говорится в сообщении.
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Также специалисты проверяли соблюдения требований к маркировке и документы, обеспечивающие прослеживаемость продукции. Отмечается, что восемь материалов дел было направлено в следственные органы.