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12:30 (мск), источник: РИА Новости

Роспотребнадзор в ходе новогодних проверок изъял более 125 тонн икры

МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. Специалисты Роспотребнадзора в ходе проверок торговых объектов в период новогодних праздников изъяли 125,6 тонны икры, сообщает пресс-служба ведомства.

Источник: РИА Новости

По данным Роспотребнадзора, по состоянию на 10 января специалисты ведомства вместе с территориальными органами МВД РФ проверили около 2,5 тысячи объектов торговой сети. Нарушения при продаже икры ценных пород рыб было выявлено в каждом пятом из них.

«По результатам проверок изъято 125,6 тонны икры, составлено около 500 протоколов об административных правонарушениях, наложено штрафов на общую сумму более 1,7 миллиона рублей», — говорится в сообщении.

В пресс-службе ведомства пояснили, что особое внимание уделялось реализации указанной продукции в местах нестационарной торговли. В ходе проверок специалисты установили 955 несанкционированных мест торговли.

Также специалисты проверяли соблюдения требований к маркировке и документы, обеспечивающие прослеживаемость продукции. Отмечается, что восемь материалов дел было направлено в следственные органы.

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