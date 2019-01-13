Роспотребнадзор в ходе новогодних проверок изъял более 125 тонн икры

Источник: РИА Новости

По данным Роспотребнадзора, по состоянию на 10 января специалисты ведомства вместе с территориальными органами МВД РФ проверили около 2,5 тысячи объектов торговой сети. Нарушения при продаже икры ценных пород рыб было выявлено в каждом пятом из них.

«По результатам проверок изъято 125,6 тонны икры, составлено около 500 протоколов об административных правонарушениях, наложено штрафов на общую сумму более 1,7 миллиона рублей», — говорится в сообщении.

В пресс-службе ведомства пояснили, что особое внимание уделялось реализации указанной продукции в местах нестационарной торговли. В ходе проверок специалисты установили 955 несанкционированных мест торговли.