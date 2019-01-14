В «девятке» разглядели яйца судьбы

Источник: Reuters

В соцсетях растиражировали фото упаковок с девятью яйцами, что привело к настоящей панике в рунете и к большому количеству шуток. Многие решили, что таким образом, с помощью новой коробки, производитель пытается нивелировать грядущий рост цен, который, в свою очередь, связан с повышением НДС. Кто-то из пользователей увидел в этом хитрый маркетинговый ход. Правда, яйца по девять штук продаются в магазинах уже почти год. Но раньше на них внимания никто не обращал. Почему новая упаковка стала трендом именно сейчас? Об этом — Мария Погребняк и Иван Корякин.

«Яйца стали продавать поштучно. Дальше можно будет купить отдельно белок и желток», — пример типичной шутки из интернета про новую упаковку. Виновник «яичных мемов» — удмуртская птицефабрика «Вараксино».

После резонанса компания заявила, что у них много разных упаковок: в том числе на шесть, восемь и 30 штук, а лоток на девять яиц распространен в Европе, и он появился в российских супермаркетах еще в марте 2018-го.

Его цена, подчеркнули на фабрике, не росла весь прошлый год. А с начала этого, по данным Росстата, в среднем по рынку яйца подорожали больше чем на 1,5%. Многие экономические эксперты говорят, что это не предел: из-за повышения НДС цены будут расти и дальше вместе с инфляцией.

Запоздалый бум мемов на тему девяти яиц — попытка с юмором отнестись к будущим подорожаниям, уверен обозреватель «Коммерсантъ FM» Михаил Гуревич: «Массы воспринимают экономические прогнозы не напрямую, а в соответствии со своим пониманием, памятью, в первую очередь, и своим чувством юмора.

Россияне традиционно на подобного рода вещи реагируют шутками, прибаутками.

Наверное, это как-то нас спасает. Случай с яйцами не стал исключением, это такая саркастическая реакция на тот виток инфляции, который нам предстоит и который мы будем наблюдать в ближайшие месяцы, в том числе и в продуктовых магазинах".

Многие считают, что уменьшение упаковки — это способ скрыть инфляцию. Ведь именно так поступали, в частности, в Советском Союзе. Тогда, правда, просто повышали цену: в магазинах появлялся хлеб, положим, по 12 копеек, тогда как накануне такой же стоил всего 9. Ситуации, конечно, разные, но мнение про «нас обманывают» осталось. Стоит сказать, что уменьшать упаковки многие российские производители стали несколько лет назад. Например, есть сметана по 315 гр, раньше была 350 гр. Или сырная нарезка: 150 гр вместо 180. Почему же объектом для шуток стало именно куриное яйцо?

Читайте также Производитель объяснил появление упаковок с девятью яйцами

По мнению писателя Дмитрия Быкова, оно имеет много значений в повседневности и культуре, поэтому и иронизировать на «яичную тему» очень легко: «Яйцо — это очень универсальный символ. Это и символ мужественности, и символ души в христианской мифологии, и символ некоей драгоценности, как золотое яичко, как хранилище кощеевой смерти. Это очень удобная для шуток мишень, ведь погибель Кощея, например, хранилась, согласно фольклору, в десятом яйце».

Есть и другая, более тривиальная, причина интереса к девяти яйцам. Постновогоднее инфополе традиционно скудно на новости. Людям просто нечего больше обсуждать, считает журналист Станислав Кучер: «Причин этому я вижу две. Первая — совершенно очевидно, что яйца касаются каждого гражданина и каждую гражданку, поскольку яичницу делают все. А другая причина напрашивается волей или неволей. При всем моем критическом отношении к действующей власти я должен заметить, что весь этот хайп свидетельствует о том, что народу, по большому счету, больше нечего обсуждать».

К слову, кроме яиц, в начале нового года в цене выросли огурцы, помидоры, капуста и проезд в общественном транспорте.