Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Появились подробности избиения школьниками учительницы
Новое российское оружие опередило время (фото)
Том Харди стал многодетным отцом
Зеленский с силовиками устроил штурм в Киеве
Как отбелить пожелтевший пластик на окнах и холодильниках
Когда одним можно, а другим нельзяЧто запрещено делать мужчинам и женщинам в разных странах мира
Стали известны подробности избиения Павлом Прилучным своей жены
Зеленский рассказал, что сделает с Донбассом
Изнасилование фельдшера получило неожиданное объяснение
Президент Эстонии резко сменила позицию по РФ
Доминирование и унижение. Как Россия разорвала всех в эстафете
Норвежцы схитрили и обманули Фуркада во время гонки
Меркель предупредила о катастрофе в Европе
Немцы объяснили, почему не любят туристов из РФ
5 вероятных сценариев гибели Земли (вы удивитесь)
Новое российское оружие опередило время (фото)
Как отбелить пожелтевший пластик на окнах и холодильниках
Москвичам посоветовали побыстрее выбросить елки
Фоторепортажи
10При взрыве в Париже погибли двое пожарных
8Илон Маск открыл первый тоннель под Лос-Анджелесом
06:43 (мск), источник: Известия

Рабочий класс: производительность труда ускорит ВВП к 2021 году

Повышение эффективности на предприятиях станет одним из основных драйверов роста экономики.

Источник: AP 2019

Реализация нацпроекта по увеличению производительности труда к 2021 году увеличит ВВП на 1 процентный пункт. Об этом «Известиям» рассказала директор департамента производительности и эффективности Минэкономразвития (МЭР) Юлия Урожаева. В ближайшее время данный показатель станет одним из основных драйверов роста экономики страны. При этом потенциал увеличения эффективности труда на предприятиях зависит в основном от конъюнктуры сбыта продукции — главным образом, на внешних рынках, считают эксперты. По их мнению, несмотря на общую пользу нацпроекта, достичь запланированных показателей удастся только при условии расширения экспорта.

Уже через два года производительность труда может стать одним из основных источников роста экономики.
Читайте также
Время перемен

К 2021 году дополнительное увеличение ВВП за счет реализации нацпроекта по повышению эффективности на производствах составит 1 процентный пункт, рассказала «Известиям» Юлия Урожаева. Согласно последнему прогнозу Минэкономразвития, темпы роста ВВП к 2021 году ускорятся с ожидаемых в этом году 1,3 до 3,1%. По словам директора департамента МЭР, в 2019-м над увеличением производительности будут работать в 31 регионе.

Традиционными драйверами роста российской экономики являются сельское хозяйство, промышленность, строительство. Если производительность труда будет увеличена, эти отрасли станут расти опережающими темпами, тем самым увеличивая и ВВП.

Справка «Известий»

Нацпроект «Повышение производительности труда и поддержка занятости» рассчитан на 2019−2024 годы. В нем могут принять участие предприятия несырьевых отраслей с оборотом от 400 млн рублей в год. Суммарная стоимость нацпроекта составляет 52 млрд рублей, из которых около 6 млрд — из внебюджетных источников. Документ предусматривает предоставление компаниям, участвующим в повышении производительности, льготных кредитов, грантов и налоговых преференций. Ключевая цель нацпроекта — выйти на темпы прироста производительности труда на уровне 5% к 2024 году.

Россия в среднем отстает от стран Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) на 1,2 п.п. по темпам прироста производительности труда, следует из данных ОЭСР за 2016 год (подсчетов за 2017 и 2018 годы еще нет). Отечественный уровень выработки ВВП на одного работника в час составляет около $24, тогда как средний показатель по странам ОЭСР превышает $47.

Как следует из исследования организации, связано это в первую очередь с недоинвестированностью российской экономики и изношенностью производственных мощностей.

Кроме этого, позиции РФ по показателю производительности труда в последние годы ослабли в результате санкций и других административных барьеров на импорт, препятствующих трансферу технологий, считают аналитики ОЭСР.

Читайте также
Новое бремя: как изменятся налоги в 2019 году

Не только модернизация

Основная причина отставания по показателям эффективности производства заключается в сравнительно низком спросе на российскую продукцию за рубежом, считает замдиректора Центра развития НИУ ВШЭ Валерий Миронов. Дело в том, что производительность труда фактически иллюстрирует соотношение продаж к численности занятых. Если не увеличатся объемы экспорта, экономика не покажет роста производительности труда даже при условии модернизации производственных фондов (сейчас показатель изношенности мощностей составляет около 50%), отметил эксперт. Внутренний спрос, по его мнению, не способен обеспечить загрузку мощностей до того уровня, которому соответствуют заявленные в нацпроекте показатели прироста производительности труда.

Более того, если добиться высокой производительности и не расширить при этом рынки сбыта, то можно спровоцировать рост безработицы, предупреждает доцент РАНХиГС Евгений Ицаков.

Автоматизация производства и увеличение эффективности действующих работников, как правило, ведет к сокращению численности персонала. Исходя из социальной ориентированности российской экономики такой исход недопустим. Поэтому компаниям придется увеличивать свои масштабы, чтобы сохранить штат сотрудников. Сделать это без выхода на внешние рынки для большинства российских предприятий невозможно, полагает экономист.

В целом эксперты признают пользу мер правительства, предпринимаемых для роста производительности труда. Продукция неэффективных компаний на внешних рынках будет неконкурентоспособна как минимум из-за своей высокой стоимости. Поэтому, по мнению экономистов, вложения в автоматизацию, цифровизацию и компетенции работников оправданы.

 Настоящие возвращенцы: как казахстанцев эвакуировали из Сирии
Чтобы не накрылось газом: дома хотят оснастить плитами с автоотключением
Один человек погиб при взрыве газа в Ростовской области
Назван замедляющий старение продукт
Почему российский бизнес потерял интерес к Эстонии
В ФРГ прокомментировали угрозу санкций США за «Северный поток-2»
Чем вызваны шутки по поводу новой упаковки яиц?
В РПЦ ответили на требование Порошенко «показать томос»
Спорт
Доминирование и унижение. Как Россия разорвала всех в эстафете На последнем круге спина Логинова была так далеко, что Фуркад при всем желании не смог бы в нее плюнуть. Россия просто нереальна
Hi-Tech
Две левые ноги, улыбка Ким Чен Ына и другие ляпы фотошопа В подборке даже Горбачев!
Авто
В России появится новый большой автозавод Японская компания Isuzu приняла решение построить собственный автозавод
Кино
Александр Петров: «Что же мне теперь, не сниматься?» Исполнитель главной роли в фильме «Т-34», побившем рекорды по кассовым сборам, опровергает стереотипы о российском кинопроизводстве и о себе самом
Недвижимость
Раскрыты масштабы подорожания ЖКХ в России
Дом в Петербурге затопило из-за спущенного в канализацию матраса
Как отбелить пожелтевший пластик на окнах, подоконниках, холодильниках?
Какие законы в сфере недвижимости вступят в силу в 2019 году
Популярные темы на «Детях»
Учитель-ученик-родитель. 240
измена 230
Ребенок хамит 210
Отчет о Новогоднем обмене открытками 188
Леди
Трудно быть худой: как Беллу Хадид унижают за стройность Рассказываем на примере модели Victoria’s Secret Беллы Хадид, как тяжело быть стройной.
Все о ремонте
10 жутких элементов декора, которые портят ваш интерьер
Спальня на балконе: за и против
Как эффективно помыть москитную сетку
5 отелей Парижа с самыми захватывающими видами из окна
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь