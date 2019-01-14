Икра по-черному: средний чек интуристов в РФ составил 100 тыс
По данным Минпромторга, активным тратам путешественников способствовал запуск системы tax free.
По данным Минпромторга, активным тратам путешественников способствовал запуск системы tax free.
Иностранные туристы, использующие систему tax free, в среднем оставляют в российских магазинах по 100 тыс. рублей. Об этом «Известиям» рассказал министр промышленности и торговли Денис Мантуров. Проектом, который позволяет покупателям вернуть сумму уплаченного НДС, с апреля 2018-го воспользовались путешественники из 180 государств, самыми активными оказались китайцы. Иностранцы скупали всё — от ювелирных украшений до черной икры.
— Этих покупок могло бы попросту не быть без tax free, — пояснил Денис Мантуров «Известиям».
— Проект является наглядным примером важности создания механизмов стимулирования торговли вместо воздвигания искусственных барьеров.
Замглавы Минпромторга Виктор Евтухов добавил, что по количеству трансакций лидировали такие сегменты, как косметика, ювелирные украшения, часы и бижутерия. В
За весь период реализации пилотного проекта наибольший размер среднего чека зафиксирован у граждан Украины, Вьетнама, Израиля, США, Китая, Таиланда, Мексики и Бразилии, пояснил он «Известиям».
Однако положительная динамика в розничной торговле сохраняется и после окончания мундиаля, добавили в ведомстве. Товарооборот магазинов после старта пилотного проекта увеличился в среднем на 25%.
Средний чек более чем в €1 тыс. — очень хороший результат для российской розницы, сказал «Известиям» президент Национальной торговой ассоциации Вадим Зуйков.
— Средний чек в 100 тыс. рублей говорит прежде всего о том, что иностранные туристы предпочитают покупать в России дорогие вещи. То есть речь идет о
Преподаватель Института бизнеса и делового администрирования РАНХиГС Галина Кузнецова согласна, что сумма среднего чека достаточно серьезна. Она считает, что зарубежные гости основательно закупаются в России во многом
Пилотный проект tax free недавно продлили до конца 2019 года. После этого будет принято решение о дальнейшем развитии системы, в том числе о ее распространении на всю страну.
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