Недорого, но прозрачно
ФНС вычислит попытки перевести сотрудников в режим налога на профессиональный доход.
ФНС вычислит попытки перевести сотрудников в режим налога на профессиональный доход.
Федеральная налоговая служба (ФНС) для пресечения возможных попыток работодателей воспользоваться новым режимом «налога на профессиональный доход» при оптимизации страховых сборов автоматизировала анализ выплат соцсборов и будет преследовать нарушителей по статье 54.1 Налогового кодекса о злоупотреблении правом при обнаружении маскировки новым режимом реальных трудовых договоров. Позиция ФНС опирается на положения нового закона: за самозанятых, менее чем два года до этого имевших с работодателем трудовой договор, платить социальные сборы и НДФЛ придется, а попытка «оптимизации» легко вычислима, приведет к доначислению налогов — и угрожает работодателю штрафами.
В ФНС объявили стратегию борьбы с возможными попытками работодателей в четырех регионах РФ (Москва, Московская область, Татарстан, Калужская область) воспользоваться новым режимом «налога на профессиональный доход» для самозанятых (закон № 422-ФЗ) для снижения отчислений соцвзносов. Хотя в ФНС констатируют отсутствие выявленных попыток таких действий при довольно активной регистрации самозанятых по новым ставкам в январе 2019 года, тема «оптимизации» НДФЛ и взносов в социальные фонды обсуждается на профильных форумах в интернете. Есть единичные и пока не подтвержденные сообщения о принуждении работников к переходу в новый режим со стороны работодателей — налоговая служба просит граждан, сталкивающихся с такими предложениями, сообщать об этом в
Как сообщили «Ъ» в службе, алгоритм работы с возможной «оптимизацией» в ФНС выработан — он основан на электронной системе службы, поскольку данные приложения для самозанятых позволяют в режиме онлайн сопоставлять их с данными их бывших работодателей. «Действующее законодательство не запрещает самозанятым оказывать услуги или выполнять работу по заказу своих бывших работодателей, — констатируют в ФНС.— Тем не менее если самозанятый получает доход от заказчика, с которым он состоял в трудовых отношениях менее двух лет назад, такие доходы облагаются страховыми взносами и НДФЛ в общем порядке. Постоянные же работники по доходам, полученным от работодателя, не подпадают под действие данного налогового режима».
Выявление случаев массового перехода сотрудников из режима трудовых отношений в режим самозанятости в ФНС автоматизировано — при появлении соответствующих данных (анализируется динамика страховых выплат, среднесписочная численность, показатели среднеотраслевой налоговой нагрузки, персональная история трудоустройства самозанятого, источники и суммы его дохода) неизбежна налоговая проверка. Риски работодателя в данном случае, сообщили в службе, — доначисление страховых взносов и налога на доход с учетом пеней и штрафов, основываться ФНС в спорах о «маскировке» реально действующих трудовых договоров «другими формами оформления отношений с работниками» намерена на статье 54.1 Налогового кодекса — «Пределы осуществления прав по исчислению налоговой базы и (или) суммы налога, сбора, страховых взносов».
Отметим, впрочем, что новый режим сейчас наиболее интересен категории уже самозанятых граждан, работающих в режиме «индивидуального предпринимателя» без наемных работников — в режимах УСН, ЕНВД и ЕСХН. 29 декабря ФНС специально уточнила в письме от
Дмитрий Бутрин