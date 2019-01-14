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12:45 (мск), источник: Газета Коммерсантъ

Недорого, но прозрачно

ФНС вычислит попытки перевести сотрудников в режим налога на профессиональный доход.

Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

Федеральная налоговая служба (ФНС) для пресечения возможных попыток работодателей воспользоваться новым режимом «налога на профессиональный доход» при оптимизации страховых сборов автоматизировала анализ выплат соцсборов и будет преследовать нарушителей по статье 54.1 Налогового кодекса о злоупотреблении правом при обнаружении маскировки новым режимом реальных трудовых договоров. Позиция ФНС опирается на положения нового закона: за самозанятых, менее чем два года до этого имевших с работодателем трудовой договор, платить социальные сборы и НДФЛ придется, а попытка «оптимизации» легко вычислима, приведет к доначислению налогов — и угрожает работодателю штрафами.

В ФНС объявили стратегию борьбы с возможными попытками работодателей в четырех регионах РФ (Москва, Московская область, Татарстан, Калужская область) воспользоваться новым режимом «налога на профессиональный доход» для самозанятых (закон № 422-ФЗ) для снижения отчислений соцвзносов. Хотя в ФНС констатируют отсутствие выявленных попыток таких действий при довольно активной регистрации самозанятых по новым ставкам в январе 2019 года, тема «оптимизации» НДФЛ и взносов в социальные фонды обсуждается на профильных форумах в интернете. Есть единичные и пока не подтвержденные сообщения о принуждении работников к переходу в новый режим со стороны работодателей — налоговая служба просит граждан, сталкивающихся с такими предложениями, сообщать об этом в онлайн-сервис «Обратиться в ФНС России» на сайте nalog.ru.

Налоговые ставки в № 422-ФЗ при всех его отраслевых и оборотных ограничениях (4% налога от суммы сделки с физлицом и 6% — с юрлицом) выглядят привлекательно в первую очередь для мелкого бизнеса с небольшим числом наемных сотрудников.

Как сообщили «Ъ» в службе, алгоритм работы с возможной «оптимизацией» в ФНС выработан — он основан на электронной системе службы, поскольку данные приложения для самозанятых позволяют в режиме онлайн сопоставлять их с данными их бывших работодателей. «Действующее законодательство не запрещает самозанятым оказывать услуги или выполнять работу по заказу своих бывших работодателей, — констатируют в ФНС.— Тем не менее если самозанятый получает доход от заказчика, с которым он состоял в трудовых отношениях менее двух лет назад, такие доходы облагаются страховыми взносами и НДФЛ в общем порядке. Постоянные же работники по доходам, полученным от работодателя, не подпадают под действие данного налогового режима».

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Выявление случаев массового перехода сотрудников из режима трудовых отношений в режим самозанятости в ФНС автоматизировано — при появлении соответствующих данных (анализируется динамика страховых выплат, среднесписочная численность, показатели среднеотраслевой налоговой нагрузки, персональная история трудоустройства самозанятого, источники и суммы его дохода) неизбежна налоговая проверка. Риски работодателя в данном случае, сообщили в службе, — доначисление страховых взносов и налога на доход с учетом пеней и штрафов, основываться ФНС в спорах о «маскировке» реально действующих трудовых договоров «другими формами оформления отношений с работниками» намерена на статье 54.1 Налогового кодекса — «Пределы осуществления прав по исчислению налоговой базы и (или) суммы налога, сбора, страховых взносов».

В службе акцентируются именно на потенциальном давлении на работодателей в этом случае, отмечая, что для наемных сотрудников участие в подобного рода «оптимизации» заведомо невыгодно: это как минимум лишает их взносов на обязательное пенсионное страхование, будущих пенсионных прав и ряда гарантий по линии Фонда социального страхования.

Отметим, впрочем, что новый режим сейчас наиболее интересен категории уже самозанятых граждан, работающих в режиме «индивидуального предпринимателя» без наемных работников — в режимах УСН, ЕНВД и ЕСХН. 29 декабря ФНС специально уточнила в письме от 26.12.2018 №СД-4−3/25577 на своем сайте условия перехода таких предпринимателей на новый режим. Для оптимизации же режим «налога на профессиональный доход» в силу прозрачности всех трансакций физлица выглядит еще менее интересным, чем давно существующая «упрощенка». Кроме этого, достаточно очевидно, что в ближайшее время ФНС будет заинтересована в публичной демонстрации незаконности оптимизации налогов через новый режим — а в условиях ограниченного числа пользователей приложения «Мой налог» эта задача для инспекций ФНС является несложной.

Дмитрий Бутрин

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