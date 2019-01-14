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12:49 (мск), источник: Газета Коммерсантъ

Бензин утекает к нефтекомпаниям

Независимые АЗС теряют клиентов.

Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

Новый год на топливном рынке начался с очередного роста цен на бензин: стоимость топлива растет как в опте, так и в рознице. На фоне этого независимые АЗС, которые вынуждены устанавливать более высокие цены, чем нефтяники, начали терять клиентов: их отток в некоторых регионах в 2019 году может составить около 20%.

Розничные цены на бензин и дизтопливо выросли с начала 2019 года к 9 января на 0,3% и 0,7% соответственно при инфляции в 0,5%, сообщил Росстат. Несмотря на меры правительства по сдерживанию цен на топливо, за 2018 год рост цен бензина на АЗС более чем вдвое превысил инфляцию, достигнув 9,4%. При этом в последнюю неделю декабря бензин в рознице дешевел в среднем до 43,4 руб. за литр из-за снижения цен у независимых АЗС, которые в большинстве случаев были выше, чем у крупных нефтекомпаний. Независимым продавцам приходилось компенсировать потери из-за высокой стоимости топлива на бирже СПбМТСБ на фоне заморозки цен на заправках нефтяников по их соглашению с правительством.

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Ситуация привела к тому, что, как отмечают источники «Ъ» среди топливных трейдеров, многие из них начали терять клиентов в пользу крупных нефтекомпаний. Это подтверждает мониторинг ФАС: в Петербурге спрос на товары и услуги независимых АЗС в 2018 году упал на 13%. В УФАС региона «Интерфаксу» сообщили, что в 2019 году отток может вырасти до 20%. Такая ситуация, поясняют собеседники «Ъ» на рынке, складывается почти во всех регионах, «так как с учетом ручного регулирования со стороны государства цены у трейдеров априори выше, чем у нефтяников».

Опасаясь падения спроса на топливо независимых АЗС, Российский топливный союз (РТС) просил правительство отменить заморозку цен на топливо, действующую до 31 марта 2019 года. В октябре в Белом доме разрешили крупным нефтяникам повысить стоимость горючего на заправках вслед за ростом НДС с 18% до 20%. По данным Московской топливной ассоциации, с конца декабря на заправках «РН-Москва» (принадлежит «Роснефти») цены АИ-92 и АИ-95 в среднем выросли на 0,3%, до 41,99 руб. и 45,77 руб. за литр, дизтопливо подорожало на 1,5%, до 46,7 руб. за литр. «Газпром нефть» в Москве сохранила прежние цены на бензин (АИ-92 — 41,86 руб., АИ-95 — 45,08 руб. за литр), подняв на 1,5% стоимость дизтоплива, до 46,23 руб. за литр. Больше всего топливо подорожало на АЗС ЛУКОЙЛа: цена литра АИ-92, АИ-95 и дизтоплива увеличилась на 1,7%, до 43,17 руб., 47,14 руб. и 46,72 руб. соответственно. При этом большинство крупных независимых сетей в Московском регионе не повышали цены.

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«После того как перед Новым годом цены на бирже шли вниз, мы ожидали аналогичной динамики и в январе, особенно с учетом того, что на праздники очень сильно упало потребление, а в конце декабря на рынке все активно запасались топливом. Но ситуация обратная: оптовые цены снова повышаются, а в рознице их придется сдерживать. Это станет новым ударом по независимым сетям», — считает один из собеседников «Ъ». Оптовые цены на бензин на бирже продолжают рост: АИ-92 11 января подорожал на 3,4%, до 42,8 тыс. руб. за тонну, АИ-95 — на 4,6%, до 44 тыс. руб. за тонну. Дизтопливо подешевело лишь на 0,5%, до 54,6 тыс. руб. за тонну.

По словам собеседника «Ъ» на рынке, многие водители на фоне повышения цен или меньше пользуются транспортом, или отказываются от него: «Есть те, кто готов тратить на бензин фиксированную сумму, купить на которую можно все меньше топлива». Источник «Ъ» отмечает, что, если тенденция подорожания бензина сохранится, соглашение о заморозке цен, истекающее в марте, может быть продлено, иначе ситуация на рынке может стать критической.

Михаил Турукалов из «Аналитики товарных рынков» отмечает, что снижение продаж независимых АЗС по итогам 2018 года — распространенное явление для российского рынка, этому способствовало то, что оптовые цены порой превышали розничные на АЗС нефтекомпаний. Независимые АЗС были вынуждены ставить более высокие цены, в результате шел отток клиентов, отмечает он. Также способствовать потере объемов реализации у независимых могла истерия в их отношении, которую разогревали некоторые нефтекомпании, заметил господин Турукалов. Эксперт видит существенные риски для рынка во втором квартале, когда на рост акцизов и НДС, а также на снижение экспортной пошлины в рамках налогового маневра могут наложиться весенние ремонты на НПЗ и рост мировых цен на нефть.

Дмитрий Козлов, Ольга Мордюшенко

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