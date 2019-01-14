Внешнеторговый оборот Китая в 2018 году достиг рекордных $4,6 триллиона

«Экспорт и импорт нашей страны в этом году достиг рекордных показателей, есть основания надеяться, что мы продолжим оставаться крупнейшей мировой торговой державой. В долларовом исчислении общий внешний товарооборот Китая за 2018 год составил 4,62 триллиона долларов, что на 12,6% больше показателя предыдущего года», — заявил Ли Куйвэнь.