Россия и Китай установили исторический рекорд

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Как отметил Ли Куйвэнь, это является историческим рекордом для российско-китайской торговли. «По динамике роста Россия оказалась на первом месте в десятке наших ключевых партнеров», — сказал он.

По данным таможни, объем экспорта из Китая в РФ за 12 месяцев вырос на 12 процентов и составил более 47,97 миллиарда долларов. На 42,7 процента (до 59,08 миллиарда долларов) увеличился импорт российских товаров и услуг в КНР.

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Ли Куйвэнь уточнил, что больше всего КНР экспортировала в Россию продукцию электромеханической отрасли, а импортировала нефть, уголь и пиломатериалы. Он также отметил, что Китай ожидает в 2019 году новых успехов в торговых отношениях между странами.