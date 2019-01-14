Выбить долг любыми способами

Источник: Reuters

Банки и коллекторы перешли на агрессивное взыскание долгов. Как выяснил «Ъ FM», чтобы найти кредитора, финансовые организации теперь звонят не только родственникам и соседям, но и коллегам по работе, а иногда абсолютно чужим людям, блокируя работу офиса. Как выбивают долги? И можно ли остановить такие звонки? Выясняла Аэлита Курмукова.

Новогодние каникулы москвичка Мария провела под звон телефона. Сначала в России, а потом и в Таиланде: три недели подряд по несколько раз в день назойливый голос требовал вернуть долги. При этом искали мужчину, о котором Мария, по ее словам, ничего не знает: «22 декабря я получила первое SMS от ОТП-банка. Я не являюсь клиентом ОТП-банка, и там было написано, что я должна заплатить 750 руб. Договор оформлен на мужчину, но ни менеджеры, ни кто-то там еще не хотели решать эту ситуацию вообще никак. Для них было мало, что я, во-первых, не мужчина, а во-вторых, что этот телефон принадлежит мне уже 15 лет. Я уехала на отдых, это было ежедневно без перерыва на Новый год».

Настойчивость взыскателей, буквально терроризирующих должников постоянными звонками, конечно, не новость. Родственников, друзей, и поручителей тоже не оставляют в покое.

Но почему кредитная организация почти месяц преследовала человека, который не имеет отношения ни к ней, ни к должнику?

Новость Банки обяжут предупреждать должников о коллекторах по SMS

В самом ОТП-банке в интервью «Ъ» пояснили, что автодозвон совпал с праздниками, когда система не обновлялась. Но что удивительно: те же самые проблемы были и в других банках. И тоже начались перед Новым годом. Москвич Константин рассказал «Ъ FM», что коллекторы, разыскивая должника, буквально заблокировали работу всего офиса: «Молодая дама, которая должна банку. 30 тыс. руб., она занимала, с процентами 100 тыс. руб. набежало. Что стали делать коллекторы? Они стали звонить в офисное здание всем подряд. Она занимается маникюром, арендует там какой-то стол-стул. Вот они давай всем звонить. На вопросы, что вы от нас хотите, они сами говорили о том, что вот, вы знаете, на самом деле, она нам денег должна, если вы найдете способ ее убедить, чтобы она нам долг вернула, мы вам перестанем звонить. Не хотите сотрудничать, мы вас поставим на автодозвон и вам парализуем работу».

Финансисты рассказывают, что вовсе не случайно взыскатели развернули такую активную работу в последнюю неделю декабря. Ведь люди получили и зарплату, и премии.

Так что самое время требовать платить по счетам. И это при том, что 230-й ФЗ о взыскании напрямую запрещает взыскивать долги с третьих лиц без их согласия. То есть звонить коллегам, или преследовать человека, который вообще не знает должника, незаконно, подтвердили «Ъ FM» в Центральном банке. И посоветовали писать претензию в ЦБ. А по словам гендиректора Центра развития коллекторства Дмитрия Жданухина, жалобу нужно писать не только в ЦБ, но и другие контролирующие органы:

Тут два варианта: или обращение в Федеральную службу судебных приставов, которая надзирает за коллекторами, или правильная демонстрация звонящим, что такое обращение возможно.

«Потому что ФССП по отношению к коллекторам ведет себя достаточно жестко, постоянно их штрафует, есть даже примеры исключения из реестра. А другой вариант — это когда есть угроза жизни, здоровью — тут уже надо обращаться в правоохранительные органы».

Но найти тех, кто конкретно угрожает, может оказаться проблематично. Ведь не только банки отдают долги коллекторам, но коллекторы все чаще отдают грязную работу сомнительным людям на аутсорсинг, говорит финансовый омбудсмен Павел Медведев: «Так как никаких реальных рычагов, чтобы выбить деньги законным образом нет, то он либо сам делает вид, что он бандит, либо он договаривается с настоящим профессиональным бандитом. Огромное количество скринов каждый день присылают, где объясняют там, что сделают с дочкой, которая в детский сад ходит. Компания делает вид, что она не понимает, как выбиваются долги».

Обычный ответ: «Это не наш человек».