Европе придется закупать больше российского газа
В ближайшие пять лет «Газпром» может значительно повысить поставки газа в Европу и увеличить свою долю на местном рынке, пишет принадлежащая семье Демьяна Кудрявцева газета «Ведомости».
В ближайшие пять лет «Газпром» может значительно повысить поставки газа в Европу и увеличить свою долю на местном рынке, пишет принадлежащая семье Демьяна Кудрявцева газета «Ведомости».
Подобные перспективы связывают с тем, что по ряду других каналов поставки сокращаются, а потребности в газе растут. Так, в конце декабря о том, что стало трудно удерживать поставки газа в Европу на прежнем уровне, сообщил министр энергетики Алжира Мустафа Гитони. Хотя в 2017 году Алжир поставил в Европу по трубопроводам и в виде сжиженного природного газа (СПГ) 49,6 миллиарда кубометров,
В Нидерландах подано 26 исков от региональных властей и частных лиц о досрочном прекращении добычи газа на крупнейшем месторождении Гронинген, где добывается половина голландского газа. Всего страна поставляет в Европу 39,1 миллиарда кубометров. Месторождение хотят закрыть, потому что его разработка вызывает сильные землетрясения. Норвежский директорат нефти (NPD) сократил прогноз по экспорту газа в 2022 году до 121,4 миллиарда кубометров, ранее ожидался экспорт на уровне 123,1 миллиарда кубометров.
По его мнению, это создаст новые возможности как для производителей СПГ, так и для «Газпрома», который после запуска «Северного потока-2» получит новые мощности для экспорта.
Потребность Европы в импортном газе, по оценке Eurostat, за 2017 год выросла на 8,3 процента до 312,1 миллиарда кубометров. «Газпром» ожидает, что к 2025 году спрос вырастет дополнительно на 19 процентов, а к 2030 году — на 25 процентов. Пик импорта газа в Европе, по оценке Международного энергетического агентства, придется на 2025 год, тогда объемы составят 409 миллиардов кубометров в год.
В октябре заместитель председателя правления «Газпрома» Александр Медведев заявил, что проекты «Северный поток-2» и «Турецкий поток» жизненно необходимы Евросоюзу, чтобы удовлетворить дополнительный спрос на газ.
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