«Мусорная реформа» началась в 69 регионах России

Источник: AP 2019

«С 1 января стартовала реформа по обращению с твердыми коммунальными отходами. Идет реформа, на мой взгляд, неплохо. Большая часть субъектов РФ перешли на новую систему обращения с ТКО. Это 69 субъектов. Часть из них перешла полностью», — заявил Кобылкин в понедельник журналистам.

«Мы создали определенные условия для планового входа в эту непростую реформу. Мы понимали, что нам нельзя сделать (реформу) некомфортный потому, что там задействовано очень большое количество людей», — сказал министр.

«Мусорная реформа»

Новая система обращения с ТКО официально введена в РФ с начала 2019 года. Ранее ее уже внедрили 16 субъектов Федерации, однако Москве, Петербургу и Севастополю разрешили отложить «мусорную реформу» до 1 января 2022 года.

Новость Бытовые отходы вызывают вопросы

По информации Минприроды, новая комплексная система обращения с ТКО направлена на кардинальное изменение принципов и механизмов сбора, сортировки, переработки и утилизации мусора, формирование в обществе новой бытовой культуры, повышение экологического благополучия.

Согласно действующему законодательству, не позднее 1 января 2019 года во всех регионах РФ должны начать работу региональные операторы по обращению с ТКО. При этом захоронение отходов в границах населенных пунктов запрещено.

Фактически в России создается новая отрасль экономики и современная инфраструктура, предполагающая создание новых современных мусороперерабатывающих комплексов и полигонов, соответствующих всем мировым экологическим стандартам, отмечали ранее в Минприроды.