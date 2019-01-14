Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
10 фактов о свиньях, которые вы не знали
В России появится новый большой автозавод
Кристина Орбакайте восхитила фанатов необычным новогодним фото дочери
Полина Гагарина с мужем пришли на пляж в зимней одежде
Сбербанк повысил ставки по ипотеке
В России вступил в силу целый ряд новых законов Касаются они дачников, рыбаков, грибников и индивидуальных предпринимателей
В сети появилось фото жены Хабенского с заметно подросшим животом
Аист на подлете: 9 звезд, которые ждут детей в 2019 году
Екатерину Климову возмутили бестактные вопросы журналиста
«Папины дочки» воссоединились на съемках шесть лет спустя
"Больше молчать не могу!": заявление сестры о Жанне Фриске
СМИ: актер Прилучный избил жену Агату Муцениеце
Разбился летевший из Бишкека самолет: один человек выжил
Реакция Путина на случившееся в Ростовской области
5 вероятных сценариев гибели Земли (вы удивитесь)
Новое российское оружие опередило время (фото)
5 самых частых ошибок при покупке товаров для дома
Унылые панельки с непривычных ракурсов (фото)
Фоторепортажи
20Взрыв газа в Магнитогорске
10При взрыве в Париже погибли двое пожарных
16:22 (мск), источник: RNS

Эксперты ВШЭ назвали главный фактор выравнивания уровня зарплат в регионах

Внутренняя миграция населения увеличивает скорость выравнивания уровня зарплат в регионах, пришли к выводу эксперты ВШЭ, результаты их исследования опубликованы в журнале «Вопросы экономики».

«Для повышения заработков население переезжает из бедных регионов с низким уровнем заработной платы в богатые регионы, где заработная плата выше. Это приводит к постепенному снижению среднего уровня заработной платы в богатых регионах и к росту — в бедных регионах. Со временем эти процессы приводят к сближению заработной платы в регионах», — пишут эксперты.

В рамках исследования они провели оценку данных Росстата по 77 субъектам РФ за два периода — 2002−2010 и 2011−2016 годах, так как в 2011 году была изменена методика учета мигрантов. Из выборки по регионам также были исключены Чукотский автономный округ, Чеченская республика и Ингушетия в связи с неполнотой данных.

Новость
Кого уволят, а кому повысят зарплату? Что ждет рынок труда в 2019 году

«Из результатов следует, что внутренняя миграция населения оказывала значимое положительное влияние на скорость конвергенции регионов России по заработной плате в 2002—2016 гг. Конвергенция регионов по заработной плате происходит за счет того, что под влиянием оттока населения из регионов в них со временем росла заработная плата», — говорится в документе. При этом, согласно исследованию, если приток населения превышал его отток, уровень зарплат постепенно снижался.

Эксперты также пришли к выводу, что на скорость выравнивания зарплат в регионах влияет уровень образования мигрантов.

«Конвергенция регионов по заработной плате обеспечивается преимущественно за счет мигрантов со средним профессиональным, а также с неоконченным и средним образованием. При этом мигранты с высшим образованием в 2002—2011 гг. не оказывали значимого влияния на скорость конвергенции регионов по заработной плате, а в 2011—2016 гг. снижали скорость конвергенции регионов по заработной плате», — отмечают авторы исследования.

Они обратили внимание, что убыль из регионов мигрантов с высшим образованием не приводит в них к росту среднего уровня зарплаты. По их мнению, это может быть связано с низким спросом предприятий и организаций в регионах на рабочую силу с высшим образованием или с избытком населения с высшим образованием на рынке труда.

Эксперты ВШЭ пишут, что высокий уровень неравенства зарплат в регионах негативно влияет на темпы экономического роста. Для ускорения сближения регионов по уровню зарплат они рекомендуют снижать барьеры для перемещения мигрантов, повышать информированность населения о рабочих местах и условиях занятости в регионах, а также стимулировать предприятия к созданию новых рабочих мест.

Читайте также:

Захарова ответила на слова Лукашенко о возможной потере Россией союзника в лице Минска
Сбербанк повысил ставки по ипотеке
Многоэтажный обвал: в Шахтах рухнула часть многоэтажного дома
«Мусорная реформа» началась в 69 регионах России
В Бразилии пауки сплели в небе гигантский купол (видео)
Лавров: суверенитет России над Курилами не обсуждается
Снимок куриного яйца побил рекорд по лайкам в Сети
«Потребности я усмирила»: россияне о бедности и «девятках» яиц
«Священное» рабочее место. Кому и как платят зарплату в церкви
Спорт
За эту сборную хочется болеть. Главный итог нового сезона Не так и важно, будет ли Россия уничтожать всех и дальше
Hi-Tech
Какой будет наша жизнь в ближайшем будущем Гаджеты вокруг нас стремительно умнеют.
Авто
Зеленые автономера – еще одно новшество в России Таким образом предлагается выделять на российских дорогах электромобили
Кино
Екатерину Климову возмутили бестактные вопросы журналиста Актриса заявила, что в ближайшее время воздержится от общения с прессой
Недвижимость
Раскрыты масштабы подорожания ЖКХ в России
Дом в Петербурге затопило из-за спущенного в канализацию матраса
Как отбелить пожелтевший пластик на окнах, подоконниках, холодильниках?
Какие законы в сфере недвижимости вступят в силу в 2019 году
Популярные темы на «Детях»
Что делать, если ребенок ничего не хочет 460
Казнить нельзя помиловать (много букв) 225
Ни в какую не хочет лежать 202
Critics' Choice Awards 2019 185
Леди
Как выглядят шарфы для ног и еще 3 зимних маст-хэва Уверены, ты даже не знала, что они тебе нужны, пока не прочитала эту статью
Все о ремонте
10 жутких элементов декора, которые портят ваш интерьер
Спальня на балконе: за и против
Как быстро удалить старые обои со стены
5 главных элементов тёплой и уютной спальни
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь