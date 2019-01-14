Эксперты ВШЭ назвали главный фактор выравнивания уровня зарплат в регионах

«Для повышения заработков население переезжает из бедных регионов с низким уровнем заработной платы в богатые регионы, где заработная плата выше. Это приводит к постепенному снижению среднего уровня заработной платы в богатых регионах и к росту — в бедных регионах. Со временем эти процессы приводят к сближению заработной платы в регионах», — пишут эксперты.

В рамках исследования они провели оценку данных Росстата по 77 субъектам РФ за два периода — 2002−2010 и 2011−2016 годах, так как в 2011 году была изменена методика учета мигрантов. Из выборки по регионам также были исключены Чукотский автономный округ, Чеченская республика и Ингушетия в связи с неполнотой данных.

«Из результатов следует, что внутренняя миграция населения оказывала значимое положительное влияние на скорость конвергенции регионов России по заработной плате в 2002—2016 гг. Конвергенция регионов по заработной плате происходит за счет того, что под влиянием оттока населения из регионов в них со временем росла заработная плата», — говорится в документе. При этом, согласно исследованию, если приток населения превышал его отток, уровень зарплат постепенно снижался.

Эксперты также пришли к выводу, что на скорость выравнивания зарплат в регионах влияет уровень образования мигрантов.

«Конвергенция регионов по заработной плате обеспечивается преимущественно за счет мигрантов со средним профессиональным, а также с неоконченным и средним образованием. При этом мигранты с высшим образованием в 2002—2011 гг. не оказывали значимого влияния на скорость конвергенции регионов по заработной плате, а в 2011—2016 гг. снижали скорость конвергенции регионов по заработной плате», — отмечают авторы исследования.

Они обратили внимание, что убыль из регионов мигрантов с высшим образованием не приводит в них к росту среднего уровня зарплаты. По их мнению, это может быть связано с низким спросом предприятий и организаций в регионах на рабочую силу с высшим образованием или с избытком населения с высшим образованием на рынке труда.

Эксперты ВШЭ пишут, что высокий уровень неравенства зарплат в регионах негативно влияет на темпы экономического роста. Для ускорения сближения регионов по уровню зарплат они рекомендуют снижать барьеры для перемещения мигрантов, повышать информированность населения о рабочих местах и условиях занятости в регионах, а также стимулировать предприятия к созданию новых рабочих мест.