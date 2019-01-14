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16:10 (мск), источник: Коммерсантъ-FM

Рабочие специальности вышли в тренд

Какие еще профессии будут востребованы в 2019 году.

Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»
Одними из самых востребованных профессий в России в этом году станут рабочие специальности. К такому выводу пришли аналитики сервиса HeadHunter. Работодатели с начала 2019 года активно ищут водителей, курьеров, продавцов-консультантов и менеджеров по продажам. По оценкам рекрутеров, сейчас лучше всего оплачивается труд разработчиков программного обеспечения. В среднем они получают 130 тыс. руб. в Москве и около 77 тыс. в регионах.
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Но зарплаты сотрудников рабочих специальностей также растут, рассказала «Ъ FM» директор департамента аналитических бизнес-решений сервиса HeadHunter Наталья Данина. Эксперт отметила, что это уже многолетняя тенденция на рынке труда: «Спрос на рабочие профессии возник не вчера, и это довольно долгосрочный, долгоиграющий тренд. Об этом уже говорили все, в том числе и мы, и последние текущие исследования этот тренд в очередной раз подтверждают. И естественным образом, поскольку рынок есть рынок, при увеличении спроса и при неувеличении предложения в этой категории персонала подрастают зарплатные предложения и их зарплатные ожидания, и фактически заработные платы. Таков текущий баланс и состояние рынка труда рабочих специальностей».

Могу сказать, что, в принципе, по этим ролям, особенно по высококвалифицированным рабочим, тем более по инженерным специальностям, заработные платы абсолютно соответствуют достаточно хорошим «беловоротничковым» ролям.
Наталья Данина
Директор департамента аналитических бизнес-решений сервиса HeadHunter

Востребованность рабочих профессий растет, но работодателей интересуют в основном высококвалифицированные кадры, пояснила «Ъ FM» заместитель генерального директора по работе с профессиональным сообществом кадровый холдинг «Анкор» Татьяна Баскина: «На многих промышленных предприятиях новейшее оборудование автоматизирует рутинный труд — это немножко меняет и вектор спроса на рабочие специальности, потому что высвобождается персонал, который занимается простыми рутинными операциями. Но одновременно растет спрос на высококвалифицированных рабочих, которые будут управлять роботизированными автоматизированными системами.

В целом рост спроса на рабочий персонал сохранится на высоком уровне, например, в сфере производства фармпрепаратов высока потребность в упаковщиках — простые операции. Особенно будут востребованы, и здесь динамика будет демонстрироваться по нарастающей, высококвалифицированные кадры на стыке рабочих и инженерно-технических профессий.
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Говорить о зарплатах можно применительно к конкретным специальностям, например, в строительной отрасли и в металлургии наблюдается стагнация, поэтому здесь не ожидается повышения зарплат ни у каких кадров, в том числе рабочих специальностей, а, например, в добывающих компаниях и в сфере производства товаров народного потребления даются осторожные прогнозы по динамике повышения зарплаты в том числе для рабочих инженерно-технических кадров.

Но общий тренд в зарплатах на 2019 год — это не массовая индексация всем поголовно на такой-то процент, а точечное повышение за выполнение конкретных планов, конкретных достижений.

В конце прошлой недели сервис HeadHunter назвал самые привлекательные вакансии, размещенные в январе 2019 года. По данным аналитиков, наиболее высокий оклад предлагают врачу акушеру-гинекологу и репродуктологу в Москве — 574 тыс. руб. в месяц. В столице также от полумиллиона готовы платить техническому директору и менеджеру по продажам нефтепродуктов.

Евгений Плотников

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