Рабочие специальности вышли в тренд
Какие еще профессии будут востребованы в 2019 году.
Какие еще профессии будут востребованы в 2019 году.
Но зарплаты сотрудников рабочих специальностей также растут, рассказала «Ъ FM» директор департамента аналитических
Могу сказать, что, в принципе, по этим ролям, особенно по высококвалифицированным рабочим, тем более по инженерным специальностям, заработные платы абсолютно соответствуют достаточно хорошим «беловоротничковым» ролям.
Востребованность рабочих профессий растет, но работодателей интересуют в основном высококвалифицированные кадры, пояснила «Ъ FM» заместитель генерального директора по работе с профессиональным сообществом кадровый холдинг «Анкор» Татьяна Баскина: «На многих промышленных предприятиях новейшее оборудование автоматизирует рутинный труд — это немножко меняет и вектор спроса на рабочие специальности, потому что высвобождается персонал, который занимается простыми рутинными операциями. Но одновременно растет спрос на высококвалифицированных рабочих, которые будут управлять роботизированными автоматизированными системами.
В целом рост спроса на рабочий персонал сохранится на высоком уровне, например, в сфере производства фармпрепаратов высока потребность в упаковщиках — простые операции. Особенно будут востребованы, и здесь динамика будет демонстрироваться по нарастающей, высококвалифицированные кадры на стыке рабочих и
инженерно-техническихпрофессий.
Говорить о зарплатах можно применительно к конкретным специальностям, например, в строительной отрасли и в металлургии наблюдается стагнация, поэтому здесь не ожидается повышения зарплат ни у каких кадров, в том числе рабочих специальностей, а, например, в добывающих компаниях и в сфере производства товаров народного потребления даются осторожные прогнозы по динамике повышения зарплаты в том числе для рабочих
Но общий тренд в зарплатах на 2019 год — это не массовая индексация всем поголовно на
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Евгений Плотников