Путин подписал указ о создании «Российского экологического оператора»

Источник: AP 2019

Соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале.

Согласно документу, компания создается для обеспечения норм законодательства РФ в области обращения с твердыми коммунальными отходами, стимулирования инвестиционной активности в этой области и реализации национального проекта «Экология».

Местонахождение компании будет в Москве. «Установить, что функции и полномочия учредителя компании от имени РФ осуществляет министерство природных ресурсов и экологии РФ», — говорится в указе.

Согласно документу, компания будет осуществлять выкуп земельных участков для размещения объектов капитального строительства, необходимых для осуществления деятельности в области обращения с твердыми коммунальными отходами.

Кроме того, организация будет приобретать имущество, в том числе здания и сооружения, оборудование по обработке, утилизации отходов, специальную технику.

Новость Создание госкомпании по переработке мусора обойдется бюджету в 75 млрд рублей

Среди функций компании — приобретение долей, распоряжение долями в уставных капиталах организаций, осуществляющих деятельность в области обращения с твердыми коммунальными отходами, и проектных компаний, которые реализуют инвестпроекты по строительству, реконструкции и модернизации объектов обращения с отходами.

Компания «осуществляет эмиссию облигаций в целях финансирования инвестиционных проектов, приобретает ценные бумаги, выпущенные в указанных целях, владеет и распоряжается ими, предоставляет эмитентам таких ценных бумаг гарантии».

Согласно указу, инвестирование временно свободных средств компании осуществляется на принципах возвратности, прибыльности и ликвидности, а денежные средства компании, в том числе полученные в качестве дохода, расходуются на реализацию ее функций и полномочий.

Высшим органом управления компании является наблюдательный совет, положение о котором утверждается правительством РФ.

В его состав входят вице-премьер, министр природных ресурсов и экологии РФ, министр строительства и ЖКХ РФ, министр промышленности и торговли РФ и гендиректор компании.

Правительство РФ назначает на три года членов наблюдательного совета и его председателя.

В связи с этим правительству президент поручил в течение месяца утвердить устав компании и положение о наблюдательном совете, а в течение трех месяцев определить состав федерального имущества, которое передается организации.