«Аэрофлот» снова лишил клиента ВИП-статуса из-за критики в соцсетях

Источник: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

На этот раз пострадал бизнесмен, создатель Tooligram и блогер Александр Соколовский — на своей странице в сети Facebook он заявил, что авиакомпания аннулировала все накопленные им мили и привилегии по программе «Аэрофлот бонус» из-за его сообщений в сети Instagram.

Господин Соколовский рассказал, что в декабре 2018 года совершал рейс Москва—Ницца компанией «Аэрофлот». По его словам, в салоне возникло задымление, из-за чего самолет был вынужден совершить экстренную посадку в аэропорту Вены. В подобных ситуациях авиакомпании обычно предлагают альтернативные варианты, позволяющие с наименьшим ущербом для клиента добраться до пункта назначения. Однако, заявил господин Соколовский, авиакомпания предложила улететь обратно в московский аэропорт Шереметьево и уже оттуда вылететь в Ниццу с потерей дня. Находясь в аэропорту Вены, бизнесмен комментировал сложившуюся ситуацию и работу сотрудников «Аэрофлота» в Instagram в режиме Stories (когда запись автоматически удаляется через сутки). Господин Соколовский признал, что использовал при этом нецензурную лексику.

В середине января бизнесмен попытался воспользоваться накоплениями в программе «Аэрофлот бонус», однако обнаружил, что его счет аннулирован. По его словам, центр поддержки клиентов заявил, что это произошло из-за «публикации негативных высказываний в адрес ПАО “Аэрофлот” с использованием ненормативной лексики, на основании правил программы “Аэрофлот бонус” решением руководства авиакомпании».

В своей записи в Facebook Александр Соколовский подчеркнул, что является постоянным клиентом «Аэрофлота», практически всегда летает «недешевым» бизнес-классом, и заявил, что «хотел бы услышать комментарии руководства компании».

В пресс-службе «Аэрофлота» подтвердили «Ъ», что компания лишила Александра Соколовского «платинового статуса» или «права на участие» в программе «Аэрофлот бонус» — «за использование ненормативной лексики и оскорбительные высказывания в адрес сотрудников и компании». «Своими действиями он нарушил правило 7.5 программы “Аэрофлот бонус”», — пояснил собеседник «Ъ».

«Клиентов “Аэрофлота” никогда не исключают из бонусной программы за критику авиакомпании. Но за хамские и оскорбительные высказывания компания и далее будет последовательно исключать пассажиров», — сказали в пресс-службе.

Собеседник «Ъ» рассказал также, что вынужденная посадка, о которой упоминает господин Соколовский, произошла 30 ноября в 22 часа в аэропорту Вены «по технической причине». «Пассажиры рейса были размещены в здании аэровокзала согласно ФАИП и стандартам авиакомпании. После посадки было принято решение для скорейшей доставки пассажиров в аэропорт Ниццы вернуть их в Шереметьево, откуда доставить во Францию самолетом с увеличенной провозной емкостью: аэрофлот заменил среднемагистральный А320 на дальнемагистральный А330, — сказали в пресс-службе. — Этот вариант на тот момент был оптимальным — остальные потребовали бы гораздо больше времени».

Источник в авиакомпании утверждает, что после инцидента в Вене господин Соколовский организовал бот-атаку на аккаунты «Аэрофлота» в соцсетях.

Напомним, что в середине ноября 2018 г. председатель совета благотворительного фонда «Нужна помощь» Митя Алешковский лишился «платинового» статуса клиента «Аэрофлот», а все накопленные мили были аннулированы из-за поста в Twitter с критикой гендиректора авиакомпании Виталия Савельева. Господин Алешковский принес публичные извинения господину Савельеву, однако компания не восстановила его статус. После этого господин Алешковский заявил о намерении подать на авиакомпанию в суд.

Александр Черных, Мария Лузгина, Герман Костринский