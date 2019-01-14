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21:00 (мск), источник: Lenta.Ru

Россия захотела продавать мусор Европе

Россия может начать продавать мусор Швеции. Об этом рассказал министр природных ресурсов и экологии Дмитрий Кобылкин, которого цитирует РБК.

Источник: Reuters

По словам министра, отправлять в Швецию планируется мусор, который будет перерабатываться на строящемся полигоне «Шиес» в Архангельской области.

«Если это будет классный опыт и мы из Архангельска сможем экспортировать мусор в Швецию и другие страны Европы, то это красивая история, почему бы и нет», — сказал Кобылкин.

Окончательное решение пока не принято. Правительство вместе со специалистами Росприроднадзора должно оценить все аспекты плана, включая экономические и экологические.

Если решение об экспорте будет принято, в Швецию станут экспортировать брикетированный в полиэтилен мусор. Отправлять его будут по железной дороге.

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