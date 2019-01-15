Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
10 ирландских волкодавов, которые украдут ваше сердечко
Новое российское оружие опередило время (фото)
Аист на подлете: 9 звезд, которые ждут детей в 2019 году
Екатерину Климову возмутили бестактные вопросы журналиста
Сбербанк повысил ставки по ипотеке
«Потребности я усмирила»Истории россиян о ценах, бедности и «девятках» яиц
Суррогатная мать родила Евгению Миронову сына
Малахов и Бузова жестко раскритиковали беременную Лопыреву
Продукты, которых теперь можно не бояться
Как понять, что вы зависимы от секса
5-метровый крокодил выпрыгнул из вольера и съел женщину - СМИ
Больше молчать не могу: заявление сестры о Фриске
Разбился летевший из Бишкека самолет: один человек выжил
Реакция Путина на случившееся в Ростовской области
5 вероятных сценариев гибели Земли (вы удивитесь)
Новое российское оружие опередило время (фото)
10 жутких элементов декора, которые портят ваш интерьер
Как не скупить все на распродажах товаров для дома
Фоторепортажи
12Католики по всему миру встретили Рождество
12В доме в Ростовской области произошел взрыв газа
02:20 (мск), источник: ТАСС

Глава NASA подтвердил готовность приехать в Россию по приглашению Рогозина

МОСКВА, 15 января. /ТАСС/ — Об этом Джим Брайденстайн заявил в ходе телефонного разговора с гендиректором Роскосмоса

Источник: AFP 2019

Руководитель американского аэрокосмического агентства NASA Джим Брайденстайн в ходе телефонного разговора с гендиректором госкорпорации «Роскосмос» Дмитрием Рогозиным в ответ на приглашение в ближайшие месяцы посетить Россию подтвердил свою готовность приехать с рабочим визитом. Об этом говорится в сообщении Роскосмоса.

«В ходе беседы Дмитрий Рогозин и Джим Брайденстайн подчеркнули, что Роскосмос и NASA преданы делу совместного освоения космоса.

Они договорились о продолжении сотрудничества, как по программе Международной космической станции и лунным проектам, так и по другим миссиям по исследованию дальнего космоса.

Дмитрий Рогозин пригласил главу NASA в ближайшие месяцы посетить Россию или Байконур, чтобы лично обсудить накопившиеся вопросы. Джим Брайденстайн подтвердил свою готовность приехать с рабочим визитом», — отмечается в сообщении.

Читайте также
Рогозин назвал отзыв приглашения в США «чудесной Санта-Барбарой»

Ранее NASA направило Роскосмосу официальное письмо об отзыве приглашения главы госкорпорации Дмитрия Рогозина посетить США. В интервью газете The Washington Post Брайденстайн пояснил, что принял решение отменить визит Рогозина в США из-за позиции сенаторов США.

В октябре Брайденстайн в интервью ТАСС заявил, что хотел бы, чтобы Рогозин в ходе своего визита в Соединенные Штаты выступил в Университете Райса (в Хьюстоне, штат Техас). Глава NASA также сообщил, что администрация президента Дональда Трампа приняла решение о временном выводе Рогозина из-под американских санкций, чтобы он мог совершить поездку в США по приглашению NASA. Рогозин с 2014 года находится под санкциями США в связи с ситуацией вокруг Украины.

Читайте также: Рогозин заявил, что NASA продолжит возить своих астронавтов на МКС на «Союзах»

 Зрелище будет неприглядным: американцы опубликовали прогноз по Украине
Немцы рассказали, за что не любят русских туристов
Рекордному числу россиян не понравились новогодние каникулы
Появилось видео крушения российского гонщика на ралли «Дакар»
Многоэтажный обвал: в Шахтах рухнула часть дома
«Аэрофлот» снова лишил клиента ВИП-статуса из-за критики в Сети
Мэр Гданьска умер после ножевого ранения на концерте
Как будет работать мусорная реформа в России?
Спорт
«Зенит» может купить Акунью, «Челси» выбирает клуб для Мораты Самые громкие трансферные слухи и новости
Hi-Tech
Какой будет наша жизнь в ближайшем будущем Гаджеты вокруг нас стремительно умнеют.
Авто
Самый большой и брутальный Kia: его назвали «Теллурид» (фото) Telluride оказался даже крупнее соплатформенного кроссовера Hyundai Palisade, премьера которого состоялась перед Новым годом
Кино
Екатерину Климову возмутили бестактные вопросы журналиста Актриса заявила, что в ближайшее время воздержится от общения с прессой
Недвижимость
Ради чего россияне сметают недвижимость в Молдове и на Карибах
Раскрыты масштабы подорожания ЖКХ в России
Жильцы дома в Магнитогорске — о своем отношении к переселению
Как отбелить пожелтевший пластик на окнах, подоконниках, холодильниках?
Популярные темы на «Детях»
тайна имени 340
Critics' Choice Awards 2019 236
Миронов теперь суррогатный папа, хочу обсудить 233
Мужская Неделя моды: осень-зима 2019/2020 211
Леди
Как выглядят шарфы для ног и еще 3 зимних маст-хэва Уверены, ты даже не знала, что они тебе нужны, пока не прочитала эту статью
Все о ремонте
10 жутких элементов декора, которые портят ваш интерьер
Спальня на балконе: за и против
На чем можно сэкономить при ремонте кухни: 9 практичных советов
Где в малогабаритке найти место для рабочего стола?
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь