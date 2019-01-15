Глава NASA подтвердил готовность приехать в Россию по приглашению Рогозина

Источник: AFP 2019

Руководитель американского аэрокосмического агентства NASA Джим Брайденстайн в ходе телефонного разговора с гендиректором госкорпорации «Роскосмос» Дмитрием Рогозиным в ответ на приглашение в ближайшие месяцы посетить Россию подтвердил свою готовность приехать с рабочим визитом. Об этом говорится в сообщении Роскосмоса.

«В ходе беседы Дмитрий Рогозин и Джим Брайденстайн подчеркнули, что Роскосмос и NASA преданы делу совместного освоения космоса.

Они договорились о продолжении сотрудничества, как по программе Международной космической станции и лунным проектам, так и по другим миссиям по исследованию дальнего космоса.

Дмитрий Рогозин пригласил главу NASA в ближайшие месяцы посетить Россию или Байконур, чтобы лично обсудить накопившиеся вопросы. Джим Брайденстайн подтвердил свою готовность приехать с рабочим визитом», — отмечается в сообщении.

Ранее NASA направило Роскосмосу официальное письмо об отзыве приглашения главы госкорпорации Дмитрия Рогозина посетить США. В интервью газете The Washington Post Брайденстайн пояснил, что принял решение отменить визит Рогозина в США из-за позиции сенаторов США.