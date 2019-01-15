Глава NASA подтвердил готовность приехать в Россию по приглашению Рогозина
МОСКВА, 15 января. /ТАСС/ — Об этом Джим Брайденстайн заявил в ходе телефонного разговора с гендиректором Роскосмоса
МОСКВА, 15 января. /ТАСС/ — Об этом Джим Брайденстайн заявил в ходе телефонного разговора с гендиректором Роскосмоса
Руководитель американского аэрокосмического агентства NASA Джим Брайденстайн в ходе телефонного разговора с гендиректором госкорпорации «Роскосмос» Дмитрием Рогозиным в ответ на приглашение в ближайшие месяцы посетить Россию подтвердил свою готовность приехать с рабочим визитом. Об этом говорится в сообщении Роскосмоса.
«В ходе беседы Дмитрий Рогозин и Джим Брайденстайн подчеркнули, что Роскосмос и NASA преданы делу совместного освоения космоса.
Дмитрий Рогозин пригласил главу NASA в ближайшие месяцы посетить Россию или Байконур, чтобы лично обсудить накопившиеся вопросы. Джим Брайденстайн подтвердил свою готовность приехать с рабочим визитом», — отмечается в сообщении.
Ранее NASA направило Роскосмосу официальное письмо об отзыве приглашения главы госкорпорации Дмитрия Рогозина посетить США. В интервью газете The Washington Post Брайденстайн пояснил, что принял решение отменить визит Рогозина в США из-за позиции сенаторов США.
В октябре Брайденстайн в интервью ТАСС заявил, что хотел бы, чтобы Рогозин в ходе своего визита в Соединенные Штаты выступил в Университете Райса (в Хьюстоне, штат Техас). Глава NASA также сообщил, что администрация президента Дональда Трампа приняла решение о временном выводе Рогозина из-под американских санкций, чтобы он мог совершить поездку в США по приглашению NASA. Рогозин с 2014 года находится под санкциями США в связи с ситуацией вокруг Украины.