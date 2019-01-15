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09:49 (мск), источник: Аргументы и факты

9 яиц вместо 10. Как мы переплачиваем за уловки производителей продуктов

АиФ.ru посчитал, насколько больше упаковок яиц и бутылок молока нам приходится теперь покупать, в связи с уменьшением в этих упаковках продуктов.

Источник: Reuters

Не можешь повысить цены — уменьшай порции. Это знают в любом ресторане. Да и производители продуктов питания давно и успешно пользуются этой формулой, уменьшив количество крупы в когда-то килограммовой упаковке гречки.

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2019 год начался с появления в супермаркетах упаковок по 9 яиц. Один из производителей выпустил такие «девятки», видимо не желая шокировать покупателей резким взлетом цены на привычный десяток. Ведь цены на уменьшенные упаковки продуктов обычно остаются такими же, как и на полновесные.

Яйца

Предположим, что в неделю семья из 4 человек 1 раз завтракает блюдами из яиц. На 1 завтрак уйдет 8 яиц, по 2 на человека. Плюс 2 яйца уйдут на приготовление блюд, котлеты, сырники, запеканки. И заложим еще 2 яйца на салаты. Итого: дюжина яиц на неделю, а за год получится 625,7 яиц. Накинем еще 1,5 десятка яиц на праздники: Пасху, Новый год. Для ровного счета получим 640 яиц в год.

То есть 64 упаковки по 10 и 71,1 упаковка по 9 штук. Это на 7 упаковок яиц больше, чем при привычной фасовке десятками.

Молоко

Привычка пить 1−2 стакана молока в день есть сейчас не в каждой семье, но там, где есть дети — молока нужно много. Сварить кашу, запить сырники… Предположим, что в день средняя семья из 4 человека выпивает по 1 литру молока. На 365 дней — 365 литров, 365 бутылок, если бы их разливали по литру, как раньше. Ну, а в дозировке по 900 миллилитров понадобится 405,5 бутылок.

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На 40,5 бутылок больше.

Гречка

Одна из самых популярных у нас круп — гречневая. Кашу из нее все любят с детства, едят ее с молоком и с тушенкой, делают на гарнир к мясу. Других гарниров тоже немало. Скорее всего, средняя семья будет есть гречку раз в неделю. 200 граммов крупы вполне хватит на то, чтобы сварить кашу для 4 человек. В год при таком расходе понадобится 10,4 кг гречневой крупы. В фасовке по 900 граммов — 11,5 пачки, вместо 10,4. А в фасовке по 0,8 кг — 13 штук. То есть на 1,1 или на 2,6 пачки больше.

Майонез

Когда-то майонез продавали 250-граммовыми пачками, были также упаковки по 500 и по 125 мл. Теперь же в ходу упаковка в 225 мл. Почти то же самое, что и 250, но чуть-чуть меньше. Посчитаем, на сколько.

На салат оливье для 4−6 человек уйдет порядка 100−120 граммов майонеза. Как раз маленькая пачка. Впрочем, вкусы у всех разные, так что примем 100 граммов. Каждый день, надеемся, салаты с майонезом средняя семья не ест, но раз в неделю — наверняка. Плюс майонез часто едят в качестве соуса к мясу, яйцам, даже овощам. Добавляют его в кляр. Заложим на эти цели еще 100 граммов в неделю. Итого: 200 граммов в неделю, 10 кг 428 г в год.

Если считать старыми, 250-граммовыми пачками, то понадобится 41,7 штуки. А если придется покупать пачки по 225 г — 46,3 штуки. На 4,6 упаковки больше.
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Сахар

По данным Росстата, в 2017 году средний россиянин употреблял 39 кг сахара. Правда, имеется в виду не только чистый сахар, который мы кладем в чай или добавляем в домашнюю выпечку, а также сахар, входящий в кондитерские изделия. Посмотрим, насколько приходится покупать больше упаковок сахара средней семье.

Предположим, что покупной сахар занимает половину от 39 росстатовских килограммов. То есть на одного человека приходится 19,5 кг в год, а на семью из 4 человек — 78 килограммов. Или 78 пачек по 1 кг. Или 86,6 пачек по 900 граммов.

Итого

Получается, что средняя семья покупает упаковок продуктов гораздо больше, чем если бы они продавались в привычной «советской» расфасовке.

  • Яйца — 7 упаковок.
  • Молоко — 40,5 бутылок.
  • Гречка — 2,6 пачки.
  • Майонез — 4,6 пакета.
  • Сахар — 8,6 пачки.

Понятно, что количество продуктов в год весьма условное. И у каждой семьи оно разное. Но привычный рацион в связи с уменьшившимся количеством гречки в пакете никто менять не будет. Будут больше покупать. И это только кажется, что 2,5 пачки крупы в год — несерьезное увеличение. Каждая семья будет покупать больше пачек крупы, а это уже тонны.

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