Boeing 727 совершил последний регулярный рейс

Источник: AFP 2019

Иран стал последней страной, в которой закончилась регулярная коммерческая эксплуатация пассажирских самолетов Boeing 727. Как сообщает The Points Guy, рейс EP851 из Захедана в Тегеран был выполнен самолетом Boeing 727−200 авиакомпании Iran Aseman Airlines, возраст которого составляет 38 лет. Его посадка в Тегеране ознаменовала конец эры регулярных перевозок на этом самолете, длившейся почти 55 лет.

Отмечается, что это был самый старый самолет на службе всех иранских авиакомпаний. Первый полет самолета типа был совершен еще в 1963 году.