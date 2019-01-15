Boeing 727 совершил последний регулярный рейс
Иран стал последней страной, в которой закончилась регулярная коммерческая эксплуатация пассажирских самолетов Boeing 727.
Иран стал последней страной, в которой закончилась регулярная коммерческая эксплуатация пассажирских самолетов Boeing 727.
Иран стал последней страной, в которой закончилась регулярная коммерческая эксплуатация пассажирских самолетов Boeing 727. Как сообщает The Points Guy, рейс EP851 из Захедана в Тегеран был выполнен самолетом Boeing 727−200 авиакомпании Iran Aseman Airlines, возраст которого составляет 38 лет. Его посадка в Тегеране ознаменовала конец эры регулярных перевозок на этом самолете, длившейся почти 55 лет.
Ранее в пригороде Тегерана потерпел крушение самолет иранских ВВС Boeing 707, в результате крушение погибли 15, выжил 1 человек. Лайнер совершал посадку на аэродроме «Фатх» города Карадж, однако направлялся борт на аэродром «Пайам» — он рядом, в нескольких километрах. В итоге самолету, вероятно, просто не хватило времени затормозить — он снес бетонное ограждение, врезался в жилые дома.