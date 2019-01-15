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11:08 (мск), источник: Газета.Ру

Boeing 727 совершил последний регулярный рейс

Иран стал последней страной, в которой закончилась регулярная коммерческая эксплуатация пассажирских самолетов Boeing 727.

Источник: AFP 2019

Иран стал последней страной, в которой закончилась регулярная коммерческая эксплуатация пассажирских самолетов Boeing 727. Как сообщает The Points Guy, рейс EP851 из Захедана в Тегеран был выполнен самолетом Boeing 727−200 авиакомпании Iran Aseman Airlines, возраст которого составляет 38 лет. Его посадка в Тегеране ознаменовала конец эры регулярных перевозок на этом самолете, длившейся почти 55 лет.

Отмечается, что это был самый старый самолет на службе всех иранских авиакомпаний. Первый полет самолета типа был совершен еще в 1963 году.

Ранее в пригороде Тегерана потерпел крушение самолет иранских ВВС Boeing 707, в результате крушение погибли 15, выжил 1 человек. Лайнер совершал посадку на аэродроме «Фатх» города Карадж, однако направлялся борт на аэродром «Пайам» — он рядом, в нескольких километрах. В итоге самолету, вероятно, просто не хватило времени затормозить — он снес бетонное ограждение, врезался в жилые дома.

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