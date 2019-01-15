Правительство согласовало новые льготы по ипотеке для семей

«В конце декабря 2018 года нами, наряду с имеющимися мерами поддержки семей с детьми, согласованы дополнительные, предусматривающие не только отдельные меры для семей, проживающих на территории Дальневосточного федерального округа, но и для всех семей: увеличение периода, на который устанавливается льготная процентная ставка, либо установление льготной процентной ставки на весь период кредита; предоставление субсидии исходя из размера ключевой ставки Банка России, увеличенной на четыре процентных пункта», — сказала вице-премьер.