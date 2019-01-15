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13:54 (мск), источник: ТАСС

Правительство согласовало новые льготы по ипотеке для семей

МОСКВА, 15 января. /ТАСС/. Правительство России согласовало новые меры по льготной ипотеке для семей с детьми. Об этом сообщила во вторник вице-премьер РФ Татьяна Голикова на Гайдаровском форуме.

Источник: РИА "Новости"

«В конце декабря 2018 года нами, наряду с имеющимися мерами поддержки семей с детьми, согласованы дополнительные, предусматривающие не только отдельные меры для семей, проживающих на территории Дальневосточного федерального округа, но и для всех семей: увеличение периода, на который устанавливается льготная процентная ставка, либо установление льготной процентной ставки на весь период кредита; предоставление субсидии исходя из размера ключевой ставки Банка России, увеличенной на четыре процентных пункта», — сказала вице-премьер.

Кроме того, по словам Голиковой, была согласована мера о единовременном возмещении по кредиту в части убытков в сумме, на которую кредитором снижен размер денежных обязательств заемщика по кредитному договору, в размере 10% от задолженности по ипотечному кредиту, но не более 450 тыс. рублей при рождении третьего ребенка и последующих детей.

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