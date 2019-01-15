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13:23 (мск), источник: Lenta.Ru

Названа цена победы над бедностью в России

Победа над бедностью в России обойдется в 800 миллиардов рублей в год, подсчитал министр труда и социальной защиты Максим Топилин, которого цитирует «Интерфакс».

Источник: Reuters

Именно в такую сумму чиновник оценил годовой дефицит доходов населения в сравнении с прожиточным минимумом.

То есть, если полностью бедность побороть, точно раздать — чтобы каждый рубль точно дошел до семьи, где есть дефицит доходов — вот чтобы преодолеть бедность полностью, нужно около 800 миллиардов.
Максим Топилин
Министр труда и социальной защиты
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При этом меры по борьбе с бедностью, по его словам, должны быть адресными и направленными на поддержку семей с детьми, строительство инфраструктуры. «Это не значит, что нужно просто взять деньги из бюджета и погасить этот дефицит», — отметил министр.

Многие шаги по решению этой проблемы уже заложены в майских указах президента Владимира Путина и стратегии правительства. Их реализация, помимо прочего, позволит создать новые рабочие места.

Ранее 15 января вице-премьер Татьяна Голикова заявила о снижении уровня бедности в России. Она привела данные Росстата, согласно которым за девять месяцев 2018 года он составил 13,3 процента против 13,8 процента в 2017 году.

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