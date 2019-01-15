Что за «единый мусорный оператор» появится в России?
В России появится единый оператор по обращению с бытовыми отходами.
В России появится единый оператор по обращению с бытовыми отходами.
Соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин. Головной офис компании будет находиться в Москве, а учредителем будет Минприроды России. Кроме этого, к 2020 году в России создадут единую систему учета мусора, где будут отображаться сведения об обороте твердых коммунальных отходов в каждом регионе России.
Компания будет заниматься утилизацией и переработкой бытового мусора.
В его задачи также будут входить:
— разработка программ и предложений по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО);.
— заключение соглашений, касающихся ТКО, с международными организациями и органами местного самоуправления;.
— проведение различных экспертиз по обращению с отходами;.
— проведение просветительских и
— привлечение инвесторов для реализации проектов по переработке отходов;.
— разработка программ господдержки проектов по переработке мусора;.
— выкуп земельных участков для размещения на них объектов по обращению с отходами
Создание федеральной компании, по мнению исполнительного директора Ассоциации «ЖКХ Контроль города Москвы» Веры Москвиной, будет способствовать выработке единых правил, касающихся переработки отходов. Однако, как говорит эксперт, вывоз и утилизация отходов — не единственная проблема, с которой должен справиться оператор.
«Мусорная проблема в России давно созрела. Весь мир давно перерабатывает мусор, который является бесценным вторсырьем, а мы такие богатые, что до сегодняшнего дня не могли этим воспользоваться.
Долгое время на территории России не строились мусороперерабатывающие и мусоросжигательные заводы.
Во-первых,устраивать свалки позволяла территория страны, а во-вторых,места скопления мусора приносили грандиозные и ни с чем не сопоставимые прибыли их владельцам.
Сегодня вопрос стоит не только в строительстве мусороперерабатывающих заводов, а еще и в том, как приучить население к раздельному сбору мусора. Никто в стране не понимает, как это можно сделать. А решать проблему нужно, начиная с мусоропроводов. По всей стране в домах их придется заварить. Граждане должны приступить к разделу мусора в разные пакеты уже у себя в квартире. Но когда мы начнем дисциплинированно это делать, через сколько лет? Что нужно предпринять, чтобы люди начали выбрасывать мусор в специальные контейнеры, какие меры нужно применить? Предложений пока нет.
Реформы меняются, а менталитет нашего человека нет. Граждане, которые будут игнорировать правила, просто могут загубить реформу.
Раздельные контейнеры у нас должны стоять везде, не только в домах, но и в школьных коридорах, институтах
Единый оператор будет иметь немыслимый финансовый оборот. Надеемся, что собранные с граждан средства позволят ему верно планировать работу и создать значительный организационный ресурс. Такая сеть в масштабах всей страны имеет управление более чем сложное. То, что система будет давать сбой, это абсолютно точно. Первые несколько лет путь проб и ошибок. Я не представляю себе, как будет со всем этим справляться единый оператор. Нужны правила, регламенты и невероятная исполнительская дисциплина. Все регионы должны в этом участвовать. На это только и надежда, — говорит Москвина.