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15:15 (мск), источник: Аргументы и факты

Что за «единый мусорный оператор» появится в России?

В России появится единый оператор по обращению с бытовыми отходами.

Источник: РИА "Новости"

Соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин. Головной офис компании будет находиться в Москве, а учредителем будет Минприроды России. Кроме этого, к 2020 году в России создадут единую систему учета мусора, где будут отображаться сведения об обороте твердых коммунальных отходов в каждом регионе России.

Что будет делать единый мусорный оператор?

Компания будет заниматься утилизацией и переработкой бытового мусора.

Все переработанные отходы будут использоваться в качестве сырья для создания новой продукции и получения энергии. Помимо этого, единый оператор будет заниматься созданием мусорных полигонов.

В его задачи также будут входить:

— разработка программ и предложений по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО);.

— заключение соглашений, касающихся ТКО, с международными организациями и органами местного самоуправления;.

— проведение различных экспертиз по обращению с отходами;.

— проведение просветительских и информационно-разъяснительных мероприятий;.

— привлечение инвесторов для реализации проектов по переработке отходов;.

— разработка программ господдержки проектов по переработке мусора;.

— выкуп земельных участков для размещения на них объектов по обращению с отходами и т. д.

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Достаточно будет единого оператора для решения «мусорной проблемы»?

Создание федеральной компании, по мнению исполнительного директора Ассоциации «ЖКХ Контроль города Москвы» Веры Москвиной, будет способствовать выработке единых правил, касающихся переработки отходов. Однако, как говорит эксперт, вывоз и утилизация отходов — не единственная проблема, с которой должен справиться оператор.

«Мусорная проблема в России давно созрела. Весь мир давно перерабатывает мусор, который является бесценным вторсырьем, а мы такие богатые, что до сегодняшнего дня не могли этим воспользоваться.

Долгое время на территории России не строились мусороперерабатывающие и мусоросжигательные заводы. Во-первых, устраивать свалки позволяла территория страны, а во-вторых, места скопления мусора приносили грандиозные и ни с чем не сопоставимые прибыли их владельцам.
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Сегодня вопрос стоит не только в строительстве мусороперерабатывающих заводов, а еще и в том, как приучить население к раздельному сбору мусора. Никто в стране не понимает, как это можно сделать. А решать проблему нужно, начиная с мусоропроводов. По всей стране в домах их придется заварить. Граждане должны приступить к разделу мусора в разные пакеты уже у себя в квартире. Но когда мы начнем дисциплинированно это делать, через сколько лет? Что нужно предпринять, чтобы люди начали выбрасывать мусор в специальные контейнеры, какие меры нужно применить? Предложений пока нет.

Реформы меняются, а менталитет нашего человека нет. Граждане, которые будут игнорировать правила, просто могут загубить реформу.
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Раздельные контейнеры у нас должны стоять везде, не только в домах, но и в школьных коридорах, институтах и т. д. Формы контейнеров привлекательные, разные по размерам и цвету, с доступной инфографикой.

Единый оператор будет иметь немыслимый финансовый оборот. Надеемся, что собранные с граждан средства позволят ему верно планировать работу и создать значительный организационный ресурс. Такая сеть в масштабах всей страны имеет управление более чем сложное. То, что система будет давать сбой, это абсолютно точно. Первые несколько лет путь проб и ошибок. Я не представляю себе, как будет со всем этим справляться единый оператор. Нужны правила, регламенты и невероятная исполнительская дисциплина. Все регионы должны в этом участвовать. На это только и надежда, — говорит Москвина.

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Во время загрузки произошла ошибка.
14 января© Ньюстюб
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