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18:20 (мск), источник: Интерфакс

Минкомсвязи оценило в 5% долю россиян, не смотрящих телевизор

Москва. 15 января. INTERFAX.RU — В среднем около пяти человек из ста в России вообще не смотрят телевизор, сообщил замглавы Минкомсвязи Алексей Волин.

«На сегодняшний день около 5% жителей Российской Федерации уже приняли такое решение (отказаться от просмотра телевизора — ИФ). Наши исследования показали, что среднее количество как раз, средняя доля людей, которые вообще не смотрят телевизор, она составляет около 5%», — сказал Волин во вторник в ходе заседания комитета по экономической политике Совета Федерации.

«У нас есть два субъекта, в которых около 10% (жителей не смотрят телевизор — ИФ), но это не связано с тем, что там плохо работает телевизор. Это связано с определенными, я бы сказал, культурными и религиозными традициями в этих двух субъектах Российской Федерации», — добавил он.

Замминистра, отвечая на уточняющий вопрос «Интерфакса», не стал называть эти регионы.

Вопрос о возможном отказе от телевизора при переходе на цифровой формат вещания возник в ходе заседания комитета, когда один из сенаторов предположил, что около 5% россиян могут предпочесть получать информацию из интернета.

На это Волин ответил, что пример Тверской области, где отказ от аналогового вещания прошел еще в 2018 году, показывает, что никто от просмотра ТВ не отказывается. «Они (жители регионов — ИФ) не переходят на интернет, у них медиапотребление другое, они как были в телевизоре, так и остаются», -отметил он.

Как сообщалось, окончательный переход к цифровому формату трансляции обязательных общедоступных и федеральных телеканалов, входящих в состав первого и второго мультиплексов в РФ, начнется с февраля 2019 года и продлится полгода.

В состав первого мультиплекса входят Первый канал, «Россия 1», «Матч ТВ», НТВ, «Пятый канал», «Россия К», «Россия 24», «Карусель», ОТР и «ТВ Центр», в состав второго: «Рен ТВ», «Спас», СТС, «Домашний», «ТВ-3», «Пятница», «Звезда», «МИР», ТНТ и «Муз ТВ».

Аналоговые передатчики будут отключены в регионах поэтапно: 11 февраля, 15 апреля и 3 июня.

Справка
Аналоговое телевидение в России закончится в июне. А если дома старый телевизор?

На заседании 15 ноября правительство России утвердило план отключения аналогового телевещания на территории страны. Переход российского телевидения на цифровой формат начнется в феврале 2019 года и будет происходить поэтапно.

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